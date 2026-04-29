Sanción histórica para Esteban Andrada: la suspensión que pone en jaque su carrera

Qué consecuencias tiene la sanción para el futuro de Andrada

Esta pena de 13 partidos representa un golpe demoledor para el presente del futbolista. Al tratarse de un castigo tan extenso, Andrada queda prácticamente fuera de lo que resta de la temporada, dejando al Real Zaragoza sin su arquero titular en un tramo crítico de la competición.

Además, el episodio ha puesto en seria duda su continuidad en el club español. Cabe recordar que el propio Javier Tebas, presidente de La Liga, había reclamado una sanción ejemplar calificando el hecho como “una barbaridad”. El repudio generalizado en el fútbol español y la severidad del Comité de Disciplina complican cualquier intención de permanencia a largo plazo en la institución aragonesa.

Qué dijo Esteban Andrada tras conocerse la sanción

A pesar de la gravedad de los hechos, el arquero intentó calmar las aguas mediante un descargo público. “Estoy muy arrepentido, fue una reacción en caliente. No soy una persona violenta”, expresó el ex Boca Juniors, quien además se encargó de pedir disculpas personalmente a su rival por lo ocurrido.

Por su parte, el Real Zaragoza también se manifestó públicamente para ofrecer disculpas por el comportamiento de su futbolista, aunque la sanción ya es un hecho y marca un precedente de tolerancia cero ante actos de violencia física dentro del campo de juego. Ahora, el club deberá afrontar el cierre del torneo sin una de sus piezas de experiencia, mientras el futuro de "Sabandija" parece estar cada vez más lejos de España.