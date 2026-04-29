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Sanción histórica para Esteban Andrada: la suspensión que pone en jaque su carrera

El Comité de Disciplina de la Federación Española confirmó la pena máxima para el exarquero de Boca tras el escándalo en el clásico ante Huesca. Entre la expulsión y el golpe posterior al defensor Jorge Pulido, el guardameta enfrentará una inactividad que pone en jaque su carrera en el fútbol europeo.

Sanción histórica para Esteban Andrada: la suspensión que pone en jaque su carrera

El fútbol español dictó sentencia en uno de los casos más polémicos de la temporada en la Segunda División. Esteban Andrada recibió una histórica sanción de 13 partidos tras la brutal agresión protagonizada durante el clásico entre el Real Zaragoza y la SD Huesca. La resolución del Comité de Disciplina de la Federación Española (RFEF) fue contundente y unificó los dos episodios que marcaron el cierre del encuentro.

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El castigo se desglosa en dos partes: un encuentro de sanción por la tarjeta roja (producto de una doble amonestación por un empujón previo) y 12 partidos adicionales por el golpe de puño que le propinó al defensor Jorge Pulido. El episodio, ocurrido en un contexto de máxima tensión por la lucha en la zona baja de la tabla, escaló rápidamente hasta convertirse en un escándalo de repercusión internacional.

Cómo fue la agresión de Esteban Andrada a Jorge Pulido

El informe arbitral resultó determinante para la magnitud de la pena. Tras ver la segunda amarilla, el arquero argentino perdió el control y, antes de abandonar el campo, corrió hacia Pulido y le lanzó una trompada directa al rostro. La violencia del impacto fue tal que el defensor terminó con un hematoma en el pómulo, un detalle que el árbitro consignó minuciosamente en su acta y que agravó la situación disciplinaria del guardameta surgido en Lanús.

Qué consecuencias tiene la sanción para el futuro de Andrada

Esta pena de 13 partidos representa un golpe demoledor para el presente del futbolista. Al tratarse de un castigo tan extenso, Andrada queda prácticamente fuera de lo que resta de la temporada, dejando al Real Zaragoza sin su arquero titular en un tramo crítico de la competición.

Además, el episodio ha puesto en seria duda su continuidad en el club español. Cabe recordar que el propio Javier Tebas, presidente de La Liga, había reclamado una sanción ejemplar calificando el hecho como “una barbaridad”. El repudio generalizado en el fútbol español y la severidad del Comité de Disciplina complican cualquier intención de permanencia a largo plazo en la institución aragonesa.

Qué dijo Esteban Andrada tras conocerse la sanción

A pesar de la gravedad de los hechos, el arquero intentó calmar las aguas mediante un descargo público. “Estoy muy arrepentido, fue una reacción en caliente. No soy una persona violenta”, expresó el ex Boca Juniors, quien además se encargó de pedir disculpas personalmente a su rival por lo ocurrido.

Por su parte, el Real Zaragoza también se manifestó públicamente para ofrecer disculpas por el comportamiento de su futbolista, aunque la sanción ya es un hecho y marca un precedente de tolerancia cero ante actos de violencia física dentro del campo de juego. Ahora, el club deberá afrontar el cierre del torneo sin una de sus piezas de experiencia, mientras el futuro de "Sabandija" parece estar cada vez más lejos de España.

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