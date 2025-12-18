Conmoción en el fútbol inglés: murió el futbolista Ethan McLeod tras sufrir un accidente cuando volvía de un partido

Cómo reaccionaron los clubes y el entorno tras la noticia

La noticia generó un fuerte impacto tanto en el Macclesfield como en las instituciones por las que pasó el futbolista. El club inglés expresó públicamente su dolor y acompañó a la familia del jugador en este momento tan difícil. La tristeza también alcanzó al Wolverhampton, donde McLeod dio sus primeros pasos como futbolista y dejó una huella desde su infancia.

En señal de respeto y homenaje, se anunció que el próximo sábado se realizará un minuto de silencio en el partido que disputará el Wolverhampton ante el Brentford, por la Premier League. El gesto busca recordar al joven jugador y acompañar a sus seres queridos, además de rendir tributo a su trayectoria y a su amor por el fútbol.

Por qué el caso vuelve a golpear al fútbol mundial

La muerte de Ethan McLeod se suma a una serie de tragedias recientes que sacudieron al fútbol internacional. El antecedente más cercano es el del futbolista del Liverpool Diogo Jota, quien falleció el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico ocurrido en una ruta de España, en el que también perdió la vida su hermano.

Estos episodios reavivan el impacto emocional que generan este tipo de pérdidas en el deporte y recuerdan la fragilidad que atraviesa incluso a quienes viven del fútbol profesional. La desaparición de McLeod, en plena juventud y con una carrera aún por desarrollar, provocó un fuerte sentimiento de dolor y reflexión en el ambiente futbolístico.

El fútbol inglés despide así a un jugador joven, formado desde niño en el sistema profesional y querido por sus compañeros y entrenadores. La conmoción por su muerte trasciende categorías y clubes, y deja un mensaje de tristeza y acompañamiento a su familia, en un momento que enluta nuevamente al deporte mundial.