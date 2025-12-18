En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fútbol
Futbolista
PROFUNDO DOLOR

Conmoción en el fútbol inglés: murió el futbolista Ethan McLeod tras sufrir un accidente cuando volvía de un partido

El fútbol inglés atraviesa horas de profundo impacto tras la muerte de Ethan McLeod, un futbolista de 21 años que sufrió un accidente automovilístico luego de disputar un partido. Su club y el mundo del fútbol expresaron su dolor.

Conmoción en el fútbol inglés: murió el futbolista Ethan McLeod tras sufrir un accidente cuando volvía de un partido

El fútbol inglés y el deporte en general se encuentran conmocionados por la muerte de Ethan McLeod, joven futbolista de 21 años que perdió la vida en un accidente de tránsito cuando regresaba a su casa tras haber disputado un partido. El hecho ocurrió el martes por la noche y generó una profunda tristeza en su club actual, en las instituciones donde se formó y en toda la comunidad futbolera.

Leé también Tras cinco años preso por abuso, el exfutbolista de Independiente, Alexis Zárate, vuelve al fútbol argentino
tras cinco anos preso por abuso, el exfutbolista de independiente, alexis zarate, vuelve al futbol argentino
image

McLeod, surgido de las divisiones juveniles del Wolverhampton Wanderers de la Premier League, militaba actualmente en el Macclesfield, equipo que compite en la quinta división del fútbol inglés. El accidente se produjo cerca de las 23.00, luego del encuentro frente al Bedford Town, cuando el jugador regresaba a su domicilio. Según se informó, el vehículo que conducía impactó contra un guardarraíl en cercanías de la localidad de Northampton, y el fallecimiento fue inmediato.

Quién era Ethan McLeod y cuál fue su recorrido en el fútbol inglés

Ethan McLeod había iniciado su camino en el fútbol desde muy pequeño. Llegó al Wolverhampton con apenas siete años y se formó en una de las academias más reconocidas del país. Con el correr del tiempo, continuó su carrera en clubes como Rushall y Stourbridge, hasta sumarse al Macclesfield, donde se había convertido en una pieza importante del plantel.

Desde su club actual destacaron no solo sus condiciones futbolísticas, sino también su calidad humana. “El fallecimiento de Ethan es una noticia devastadora y no podemos expresar la tristeza y la pérdida que sufrimos”, señalaron en un comunicado oficial. Además, remarcaron su influencia positiva dentro del grupo: “Era muy talentoso y tenía una personalidad que alegraba a todos. Nos llevó a ser nuestra mejor versión”.

Cómo reaccionaron los clubes y el entorno tras la noticia

La noticia generó un fuerte impacto tanto en el Macclesfield como en las instituciones por las que pasó el futbolista. El club inglés expresó públicamente su dolor y acompañó a la familia del jugador en este momento tan difícil. La tristeza también alcanzó al Wolverhampton, donde McLeod dio sus primeros pasos como futbolista y dejó una huella desde su infancia.

En señal de respeto y homenaje, se anunció que el próximo sábado se realizará un minuto de silencio en el partido que disputará el Wolverhampton ante el Brentford, por la Premier League. El gesto busca recordar al joven jugador y acompañar a sus seres queridos, además de rendir tributo a su trayectoria y a su amor por el fútbol.

Por qué el caso vuelve a golpear al fútbol mundial

La muerte de Ethan McLeod se suma a una serie de tragedias recientes que sacudieron al fútbol internacional. El antecedente más cercano es el del futbolista del Liverpool Diogo Jota, quien falleció el pasado 3 de julio en un accidente automovilístico ocurrido en una ruta de España, en el que también perdió la vida su hermano.

Estos episodios reavivan el impacto emocional que generan este tipo de pérdidas en el deporte y recuerdan la fragilidad que atraviesa incluso a quienes viven del fútbol profesional. La desaparición de McLeod, en plena juventud y con una carrera aún por desarrollar, provocó un fuerte sentimiento de dolor y reflexión en el ambiente futbolístico.

El fútbol inglés despide así a un jugador joven, formado desde niño en el sistema profesional y querido por sus compañeros y entrenadores. La conmoción por su muerte trasciende categorías y clubes, y deja un mensaje de tristeza y acompañamiento a su familia, en un momento que enluta nuevamente al deporte mundial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fútbol Futbolista
Notas relacionadas
¿Vuelve al fútbol argentino? Dibu Martínez habló sobre su futuro y sacudió a los hinchas de Independiente
Batalla campal en un partido de fútbol infantil que terminó con los dos equipos expulsados
Conmoción total en el fútbol: el doloroso mensaje de la mujer de Cristian Tello tras su repentina muerte

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar