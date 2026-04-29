La verdad sobre la salud de Mirtha Legrand: el doctor Capuya aclaró qué retrasa su recuperación

“Mirtha está vacunada contra la gripe, ella es pro-vacuna así que seguramente debe tener vacunas para prevenir ciertas enfermedades. Ahora, la vacuna contra la gripe no significa que la persona no vaya a tener una gripe; puede tener una gripe leve, lo que no lleva a hospitalizar”, detalló el doctor.

Y remarcó: "Una de las complicaciones de la gripe es la neumonía, que es el germen más común y está en el calendario de vacunas para los mayores y los más chicos. Cuando una persona adulta mayor va auna internación siemopre el riesgo de una infección intrahospitalaria crece por eso las personas permanecen su su hogar".

Nazarena Di Serio apuntó que Mirtha Legrand estaba de buen ánimo, que nunca tuvo líneas de fiebre y que desea volver al trabajo cuanto antes.

“Lo que me estaban diciendo del entorno también de Mirtha es: ella nunca tuvo fiebre, que eso hay que destacarlo, tampoco fue trasladada a ningún instituto ni ningún centro, así que también para llevar tranquilidad por ese lado", precisó la panelista.

Y agregó: "Ella está recuperada, de actitud está bien. De hecho, previo a la semana pasada cuando hablábamos de la grabación del viernes, lo que me decían es que se habían juntado la familia a tomar la merienda con ella y que ella estaba de buena actitud. Obviamente ella es una mujer con muchas ganas, que si un médico no le pone un freno diciendo ‘no, guardate’, si es por ella arranca y sigue, no tiene problema”.

Guillermo Capuya retomó su explicación médica y cerró su explicación: "La vacuna del adulto mayo contra la gripe está potenciada en la dosis para que reaccione más. Eso es justamente para cachetear al sistema inmune, decirle ‘mirá, te meto más para que reacciones más’ y generar más anticuerpos. Cuando una persona adulta mayor va a una internación, siempre el riesgo de que tenga una infección intrahospitalaria crece, por eso muchas veces las personas adultas mayores permanecen en su domicilio”.

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Mirtha Legrand habló de su estado de salud y llevó tranquilidad

Mirtha Legrand reapareció en las redes sociales con un mensaje en medio del tiempo de reposo tras sufrir un cuadro viral producto de la época del año y el cambio de clima.

“¡Hola a todos! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besitos, chau, chau”, comentó la conductora.