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"El fútbol no está manchado": la fuerte respuesta de Di María a Milito tras las acusaciones a Rosario Central

La eliminación de Racing ante Rosario Central en el Torneo Apertura desató un gran conflicto. Luego de que Diego Milito afirmara que el fútbol argentino "está roto", Di María salió al cruce con un comunicado letal defendiendo al Canalla.

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El fútbol no está manchado: la fuerte respuesta de Di María a Milito tras las acusaciones a Rosario Central

El clima del fútbol argentino alcanzó su punto máximo de ebullición, pero esta vez lejos del césped. Tras la clasificación de Rosario Central y la eliminación de Racing Club en el Torneo Apertura, se desató una batalla dialéctica entre dos figuras de peso mundial. Ángel Di María lanzó una furiosa respuesta contra Diego Milito, luego de que el presidente de la Academia asegurara ante la prensa que su equipo fue “robado” en el Gigante de Arroyito.

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Milito, visiblemente molesto, había convocado a los medios para disparar contra la organización del certamen: “Hoy nos sentimos robados una vez más. Todos lo vieron. El fútbol argentino está roto”, sentenció el directivo, poniéndose además a disposición para "reconstruir" el deporte nacional. Estas palabras no pasaron desapercibidas para "Fideo", quien utilizó sus redes sociales para defender los intereses del conjunto rosarino con un mensaje cargado de ironía y firmeza.

Qué le respondió Ángel Di María a Diego Milito tras el partido

A través de un extenso descargo en su cuenta de Instagram, el exdelantero de la Selección argentina apuntó directamente contra la gestión y las intenciones del ídolo de Racing. “Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club", disparó Di María, en clara alusión a las promesas de renovación de Milito.

Para el jugador de Central, las críticas hacia el arbitraje son una excusa para no asumir las fallas propias: “Nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa”. Además, calificó de "caretas" a quienes hoy debaten cada jugada fina, recordando que, según su visión, el club de Arroyito fue perjudicado históricamente sin que se generaran debates similares.

Por qué Di María denunció un prejuicio contra el fútbol del interior

Uno de los puntos más álgidos del comunicado fue la defensa del crecimiento de los clubes fuera de Buenos Aires. Di María fue tajante al señalar que existe una incomodidad por el éxito de su equipo: “Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, el interior crece y eso duele”.

Según "Fideo", el poder del periodismo en la capital influye en la narrativa de los partidos. “El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más”, advirtió, asegurando que el gol de Alejo Véliz, foco de la polémica, fue lícito y que se eligió deliberadamente la cámara que mostraba una posición adelantada inexistente para perjudicarlos mediáticamente.

Qué dijo Di María sobre el regreso de los campeones del mundo a la Argentina

Finalmente, el crack rosarino dejó una reflexión sobre el trato que reciben los futbolistas que deciden pegar la vuelta al país tras haberlo ganado todo. Di María cuestionó la utilidad de estos regresos si el entorno solo busca desprestigiar sus logros.

“Quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan?”, se preguntó con amargura. En el cierre de su mensaje, negó rotundamente que el deporte esté corrompido, lanzando una última frase que resume su postura frente a las quejas de Racing: “El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales y eso molesta. Buenas noches".

Este cruce marca un antes y un después en la relación entre ambos referentes y deja en claro que, para Di María, la defensa de Rosario Central es una prioridad que trasciende cualquier diplomacia entre colegas.

El mensaje completo de Ángel Di María

“Cómo molesta que Central pelee todo, como molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores.

De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas.

Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta.

Y les dejo algo, el gol de Véliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offsite, ¿qué casualidad no?

Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales y eso molesta. Buenas noches".

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