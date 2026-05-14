"El fútbol no está manchado": la fuerte respuesta de Di María a Milito tras las acusaciones a Rosario Central

Por qué Di María denunció un prejuicio contra el fútbol del interior

Uno de los puntos más álgidos del comunicado fue la defensa del crecimiento de los clubes fuera de Buenos Aires. Di María fue tajante al señalar que existe una incomodidad por el éxito de su equipo: “Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, el interior crece y eso duele”.

Según "Fideo", el poder del periodismo en la capital influye en la narrativa de los partidos. “El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más”, advirtió, asegurando que el gol de Alejo Véliz, foco de la polémica, fue lícito y que se eligió deliberadamente la cámara que mostraba una posición adelantada inexistente para perjudicarlos mediáticamente.

Qué dijo Di María sobre el regreso de los campeones del mundo a la Argentina

Finalmente, el crack rosarino dejó una reflexión sobre el trato que reciben los futbolistas que deciden pegar la vuelta al país tras haberlo ganado todo. Di María cuestionó la utilidad de estos regresos si el entorno solo busca desprestigiar sus logros.

“Quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan?”, se preguntó con amargura. En el cierre de su mensaje, negó rotundamente que el deporte esté corrompido, lanzando una última frase que resume su postura frente a las quejas de Racing: “El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales y eso molesta. Buenas noches".

Este cruce marca un antes y un después en la relación entre ambos referentes y deja en claro que, para Di María, la defensa de Rosario Central es una prioridad que trasciende cualquier diplomacia entre colegas.

El mensaje completo de Ángel Di María

“Cómo molesta que Central pelee todo, como molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores.

De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas.

Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta.

Y les dejo algo, el gol de Véliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offsite, ¿qué casualidad no?

Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales y eso molesta. Buenas noches".