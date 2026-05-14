Oficial: bono para más de 3 millones de jubilados

Cuánto pasa a cobrar un jubilado con la mínima en mayo

De acuerdo con la información oficial, la jubilación mínima tendrá un incremento y ascenderá a $393.174,10, dejando atrás el monto previo de $380.319.

Además, para reforzar los ingresos de quienes perciben menores haberes, el Gobierno mantendrá el pago de un bono extraordinario de $70.000, destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima o montos cercanos.

Gracias a este refuerzo, ningún jubilado de la mínima cobrará menos de $463.174,10 durante mayo.

Montos confirmados para mayo

Jubilación mínima: $393.174,10

$393.174,10 Jubilación mínima con bono: $463.174,10

$463.174,10 PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.539,28

$314.539,28 PUAM con bono: $384.539,28

$384.539,28 Pensiones No Contributivas: $275.221,87

$275.221,87 Pensiones No Contributivas con bono: $345.221,87

$345.221,87 Pensiones para madres de siete hijos: $393.174,10

$393.174,10 Pensiones para madres de siete hijos con bono: $463.174,10

Quiénes acceden al bono extraordinario de $70.000

El bono continuará siendo una herramienta clave para complementar los ingresos previsionales más bajos.

Los principales beneficiarios serán quienes cobren la jubilación mínima, aunque también alcanzará a quienes perciban haberes superiores pero por debajo del tope establecido.

En esos casos, el monto adicional será proporcional hasta completar el ingreso máximo fijado de $463.174,10.

Características principales del bono

Se deposita junto al haber mensual

No requiere inscripción ni gestión previa

Se acredita en la misma cuenta bancaria

Respeta el cronograma oficial de pagos de ANSES

Esto significa que los beneficiarios no deberán realizar trámites adicionales para acceder al refuerzo, ya que la acreditación será automática.

El objetivo del refuerzo previsional

El bono tiene como finalidad amortiguar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Si bien el aumento por movilidad actualiza formalmente los haberes, el bono funciona como un complemento extraordinario para sostener ingresos mínimos en un contexto donde los aumentos de precios afectan especialmente a alimentos, medicamentos y servicios básicos.

En términos prácticos, el esquema busca evitar que los jubilados con menores recursos queden por debajo de un piso económico considerado esencial.

Calendario de pagos ANSES mayo: cuándo cobran jubilados y pensionados

La Administración Nacional de Seguridad Social también confirmó las fechas oficiales de cobro para mayo.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminado en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

Fechas para jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

viernes 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

martes 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

miércoles 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

jueves 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Cómo consultar el lugar y fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar su fecha exacta de pago y lugar de cobro a través de los canales oficiales de ANSES:

Sitio web oficial

Aplicación Mi ANSES

Línea telefónica del organismo

Esta información resulta fundamental para organizar el retiro de haberes y evitar demoras o confusiones.

Movilidad previsional e inflación: una relación clave

La fórmula actual de movilidad establece ajustes mensuales tomando como referencia el IPC de dos meses anteriores.

Esto implica que los incrementos acompañan parcialmente la evolución inflacionaria, aunque en escenarios de inflación acelerada muchos especialistas advierten que los aumentos pueden resultar insuficientes frente a subas constantes en bienes esenciales.

Por ese motivo, los bonos complementarios se han convertido en una herramienta recurrente para reforzar ingresos, aunque su carácter no remunerativo implica que no se incorpora de forma permanente al haber mensual.

Qué otras prestaciones aumentan en mayo

El incremento del 3,38% no solo impactará sobre jubilaciones y pensiones, sino también en:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Pensiones no contributivas

Prestaciones familiares

PUAM

De esta forma, millones de beneficiarios de programas sociales verán una actualización en sus ingresos.

Perspectivas para los próximos meses

La continuidad del esquema dependerá de la evolución inflacionaria y de futuras decisiones del Gobierno nacional en materia previsional.

Mientras tanto, mayo llega con una combinación de:

Aumento por movilidad

Bono extraordinario

Actualización de beneficios sociales

Para gran parte del universo previsional, esto representa una ayuda importante, aunque persisten debates sobre si las medidas son suficientes para recomponer el poder de compra perdido en los últimos años.