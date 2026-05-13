Exclusivo: el árbitro del VAR en el Superclásico cobra casi $4 millones por mes como empleado de la provincia de Buenos Aires

El sueldo del referí en el organismo es casi cuatro veces más alto que el de un docente con 20 módulos en la provincia y supera con holgura el de la mayoría de los empleados administrativos de planta.

La polémica en el VAR

La situación laboral de Paletta toma nueva relevancia tras la polémica del 19 de abril en el Monumental. A los 48 minutos, tras un pelotazo largo de Marcos Acuña, Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta dentro del área y todo el estadio pidió penal. Herrera no lo advirtió y Paletta, quien estaba a cargo de la tecnología, no lo llamó a revisar.

var polémica superclásico La polémica por la jugada de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en el Superclásico puso en la lupa la actuación del VAR encabezada por Héctor Paletta. (Foto: captura)

En declaraciones a C5N, Paletta defendió su decisión: “La filosofía mía es siempre tratar de respaldar la decisión de campo, de cancha, que son los que están transpirando la camiseta. Hubo un equipo arbitral en cancha que valoró que hubo un contacto y ese contacto no era suficiente, no tenía suficiente fuerza para derribar al defensor”. El árbitro calificó la acción como “una jugada gris, para la mitad de la biblioteca es penal y para la otra no”.

La causa por criptomonedas

A la polémica deportiva se sumó otra de mayor gravedad. Según una investigación judicial en curso revelada por Infobae, durante 2024 Paletta habría recibido acreditaciones en billeteras virtuales por más de 130 millones de pesos, pese a haber declarado ingresos por mucho menos. A Paletta, de 49 años, se lo asocia a operaciones con activos digitales por montos que presuntamente superarían de forma significativa sus ingresos declarados.

La causa cobra otra dimensión a la luz de su empleo estatal. Sus ingresos formales —el sueldo de la DGCyE y los honorarios de la AFA— quedarían muy por debajo de los montos que la Justicia rastrea en sus billeteras virtuales.