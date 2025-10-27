El inesperado pedido que le negaron a Franco Colapinto en pleno GP de México

Minutos después, Gasly cumplió con su parada en boxes, lo que le permitió a Colapinto continuar con pista libre. Desde el equipo, incluso celebraron el control del joven piloto: “Pierre está en boxes ahora. Volvamos a la fase de gestión, estamos muy contentos.”

La comunicación dejó en claro que Alpine no quería repetir la tensión interna vivida en Estados Unidos, donde la pelea entre ambos pilotos había generado un fuerte debate dentro y fuera del equipo.

Por qué Colapinto no pudo adelantar a Gasly en la última vuelta

El segundo intento de superarlo llegó sobre el final del Gran Premio, cuando el argentino —ya con neumáticos blandos— logró recortar una diferencia de 20 segundos respecto de Gasly. Todo indicaba que podía intentar un sobrepaso en las últimas curvas.

Sin embargo, un Virtual Safety Car (VSC) neutralizó la carrera en los instantes finales. Bajo ese régimen, los pilotos deben mantener posiciones y respetar el delta de velocidad, por lo que Colapinto no tuvo la posibilidad reglamentaria de intentar el sobrepaso.

Tras bajarse del auto, el argentino fue claro. “Estoy seguro de que lo hubiera adelantado”, aseguró ante los medios, lamentando el desenlace que lo privó de cerrar la carrera por delante de su compañero.

Desde Alpine, en tanto, respiraron aliviados: el incidente evitó un nuevo conflicto interno en la disputa por el puesto 15 del Gran Premio de México.

Qué deja este nuevo episodio entre Colapinto y Gasly

El GP de México volvió a exponer la tensión interna dentro del equipo francés. Aunque Colapinto continúa demostrando velocidad y consistencia, las órdenes de equipo parecen tener el objetivo de mantener la estabilidad y evitar choques directos entre sus pilotos.

Aun así, la situación refleja el peso creciente del argentino dentro de Alpine. En su primer año completo en Fórmula 1, Colapinto logró consolidarse como una figura que genera atención tanto dentro del box como en los medios internacionales.

Mientras los rumores sobre su confirmación para la temporada 2026 siguen tomando fuerza, el joven piloto argentino continúa sumando experiencia y mostrando carácter en pista. En México no hubo adelantamiento, pero sí una señal más de que Franco Colapinto está preparado para competir de igual a igual con los mejores.