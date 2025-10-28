Drones para atacar a la policía, armas de combate y saqueos: cómo se vivió el ataque narco en Río de Janeiro

Embed

Vecinos registraron en video intensos tiroteos que llegaron a los 200 disparos por minuto, en medio de barricadas, humo y vehículos incendiados. Las imágenes reflejan la magnitud del operativo y el nivel de resistencia de las bandas criminales.

El gobernador habló de “narcoterrorismo”

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro (Partido Liberal), calificó los ataques como una “escalada de narcoterrorismo”.

“Así es como los delincuentes reciben a la policía: con bombas lanzadas desde drones. Esto ya no es delito común, es narcoterrorismo”, afirmó Castro, y advirtió que el Estado “no retrocederá” en su lucha contra el crimen organizado.

El mandatario destacó que la ofensiva continuará “con estrategia y tecnología” para frenar el avance del Comando Vermelho, la principal red de narcotráfico de Río.

Autoridades de Río de Janeiro mostraron en redes sociales algunos de los fusiles incautados durante el operativo (Foto: X/@GovRJ)

Consecuencias en salud y educación

Como consecuencia directa de los enfrentamientos, la Secretaría Municipal de Salud suspendió la atención en cinco centros de salud primaria y restringió las visitas domiciliarias en otros. También se reportaron dificultades en el traslado de ambulancias por las zonas bajo fuego.

En paralelo, la Secretaría Municipal de Educación dispuso el cierre de 28 escuelas en el Complejo do Alemão y 17 en la Penha, mientras que la red estatal cerró una institución adicional. Las medidas buscan garantizar la seguridad de alumnos y docentes hasta que se restablezca la calma en la zona norte de la ciudad.

Agentes de policía se refugiaron durante la Operación Contenção (Operación Contención) en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo Penha, en Río de Janeiro (Foto: AFP)

Un operativo sin precedentes en Río

La Operación Contención fue el resultado de un año de investigaciones lideradas por la Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), con apoyo del Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ). Según fuentes oficiales, al menos 30 de los sospechosos buscados provienen del estado de Pará, lo que demuestra la expansión nacional de la red criminal.

En el operativo participaron además unidades del Comando de Operaciones Especiales (COE), el Departamento de Combate al Lavado de Dinero, la Subsecretaría de Inteligencia y los Grupos de Salvamento y Rescate, que aportaron helicópteros, blindados y vehículos especializados.