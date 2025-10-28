En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Lamine Yamal
Nicki Nicole
ENAMORADOS

Lamine Yamal y Nicki Nicole, como Shakira y Piqué: la impactante inversión que planean para ratificar su amor

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, estaría interesado en realizar una importante inversión junto a su pareja, la cantante argentina, Nicki Nicole. Los detalles.

Lamine Yamal y Nicki Nicole, como Shakira y Piqué: la impactante inversión que planean para ratificar su amor

Lamine Yamal atraviesa un momento soñado dentro y fuera de la cancha. A los 18 años recién cumplidos, la joven figura del Barcelona se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol mundial y acaba de firmar un contrato millonario con el club catalán hasta 2031. Pero, además de su ascendente carrera deportiva, su vida sentimental también es noticia: el español mantiene una relación con la cantante argentina Nicki Nicole, y juntos estarían dando un nuevo paso que sorprendió a todos.

Leé también Así fue el romántico gesto de Lamine Yamal con Nicki Nicole en el Día de la Primavera
asi fue el romantico gesto de lamine yamal con nicki nicole en el dia de la primavera
image

Según reveló la prensa europea, el delantero estaría evaluando comprar la mansión que perteneció a Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat, a las afueras de Barcelona. La propiedad, desocupada desde que la artista colombiana se mudó a Miami junto a sus hijos Milan y Sasha en 2023, lleva más de un año en venta.

Cuánto cuesta la mansión que fue de Shakira y Piqué

La vivienda, diseñada por la arquitecta Mireia Admetller, está valuada en una cifra cercana a los 11 millones de euros, según medios locales. En 2012, la pareja la había adquirido por 14 millones.

El imponente inmueble cuenta con 3.800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, seis dormitorios, cinco baños, amplios salones, una cocina con isla central, gimnasio, biblioteca, piscina interior y exterior, bodega, garaje y varias terrazas con vista panorámica.

El diario El País publicó que Yamal estaría muy interesado en adquirir la casa y adaptarla a su estilo de vida como deportista de élite. La idea del futbolista sería construir un gimnasio personalizado, con la presencia de un preparador físico y un fisioterapeuta permanentes.

Además, la propiedad incluye un estudio de grabación profesional, lo que despertó todavía más interés por parte de la pareja: sería el espacio ideal para que Nicki Nicole pueda componer y producir música desde su propio hogar.

Las imágenes de la mansión que quieren adquirir Lamine Yamal y Nicki Nicole

image

Una de las salas de estar (@BarcaUniversal)

image

También cuenta con un cine (@BarcaUniversal)

image

El gimnasio (@BarcaUniversal)

image

La mansión tiene habitaciones para invitados (@BarcaUniversal)

Cómo avanza la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

A solo tres meses del inicio de su romance, la relación entre Yamal y Nicki Nicole avanza a paso firme. Pese a sus intensas agendas, ambos se muestran muy unidos y suelen compartir momentos juntos en Barcelona.

La cantante rosarina se ha convertido en una presencia constante en la vida del futbolista, acompañándolo en partidos y eventos. En sus redes sociales, Nicki también se mostró cercana a los fans europeos, que la recibieron con entusiasmo.

Días atrás, la artista sorprendió a sus seguidores al hablar de sus planes personales: si bien aclaró que “por el momento” no está embarazada, reconoció que le gustaría ser madre en un futuro, lo que reavivó los rumores sobre un posible proyecto de familia junto a Yamal.

El presente deportivo del joven crack del Barcelona

Más allá de su vida personal, el atacante del Barcelona vive su mejor etapa profesional. Su rendimiento lo consolidó como una pieza fundamental del equipo y como uno de los talentos más prometedores de Europa.

El nuevo contrato firmado hasta 2031 le garantiza un salario de 15 millones de euros anuales, con la posibilidad de alcanzar los 20 millones según los objetivos y títulos obtenidos.

Sin embargo, no todo fue calma en los últimos días: tras la derrota en el Clásico frente al Real Madrid, Yamal fue protagonista de un cruce con Dani Carvajal, Thibaut Courtois y Vinicius Júnior, quienes lo increparon por sus declaraciones previas al encuentro.

Aun así, el futbolista parece enfocado en su futuro y en consolidar una vida estable junto a Nicki Nicole, con quien proyecta instalarse en una de las casas más emblemáticas de Barcelona.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Lamine Yamal Nicki Nicole
Notas relacionadas
Perdió el Balón de Oro y Nicki Nicole sorprendió a Lamine Yamal con un regalo inesperado
El inesperado gesto de Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro
Revelaron escalofriantes detalles del ataque al papá de Lamine Yamal: "Iban a..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar