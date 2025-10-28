Lamine Yamal y Nicki Nicole, como Shakira y Piqué: la impactante inversión que planean para ratificar su amor

El diario El País publicó que Yamal estaría muy interesado en adquirir la casa y adaptarla a su estilo de vida como deportista de élite. La idea del futbolista sería construir un gimnasio personalizado, con la presencia de un preparador físico y un fisioterapeuta permanentes.

Además, la propiedad incluye un estudio de grabación profesional, lo que despertó todavía más interés por parte de la pareja: sería el espacio ideal para que Nicki Nicole pueda componer y producir música desde su propio hogar.

Las imágenes de la mansión que quieren adquirir Lamine Yamal y Nicki Nicole

image

Una de las salas de estar (@BarcaUniversal)

image

También cuenta con un cine (@BarcaUniversal)

image

El gimnasio (@BarcaUniversal)

image

La mansión tiene habitaciones para invitados (@BarcaUniversal)

Cómo avanza la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

A solo tres meses del inicio de su romance, la relación entre Yamal y Nicki Nicole avanza a paso firme. Pese a sus intensas agendas, ambos se muestran muy unidos y suelen compartir momentos juntos en Barcelona.

La cantante rosarina se ha convertido en una presencia constante en la vida del futbolista, acompañándolo en partidos y eventos. En sus redes sociales, Nicki también se mostró cercana a los fans europeos, que la recibieron con entusiasmo.

Días atrás, la artista sorprendió a sus seguidores al hablar de sus planes personales: si bien aclaró que “por el momento” no está embarazada, reconoció que le gustaría ser madre en un futuro, lo que reavivó los rumores sobre un posible proyecto de familia junto a Yamal.

El presente deportivo del joven crack del Barcelona

Más allá de su vida personal, el atacante del Barcelona vive su mejor etapa profesional. Su rendimiento lo consolidó como una pieza fundamental del equipo y como uno de los talentos más prometedores de Europa.

El nuevo contrato firmado hasta 2031 le garantiza un salario de 15 millones de euros anuales, con la posibilidad de alcanzar los 20 millones según los objetivos y títulos obtenidos.

Sin embargo, no todo fue calma en los últimos días: tras la derrota en el Clásico frente al Real Madrid, Yamal fue protagonista de un cruce con Dani Carvajal, Thibaut Courtois y Vinicius Júnior, quienes lo increparon por sus declaraciones previas al encuentro.

Aun así, el futbolista parece enfocado en su futuro y en consolidar una vida estable junto a Nicki Nicole, con quien proyecta instalarse en una de las casas más emblemáticas de Barcelona.