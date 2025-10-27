"Hay que reconocerlo": el llamativo análisis de Alpine sobre el rendimiento de Colapinto en el GP de México

“Decidimos arriesgar con Pierre al cambiar al compuesto blando, mucho antes de lo necesario, tras ver que otros coches lograban que los neumáticos duraran más de lo esperado. En ese momento, sabíamos que Franco con los duros duraría más y que ambos coches eventualmente se encontrarían hacia el final de la carrera”, detalló Nielsen.

¿Pudo Colapinto competir con Gasly en pista?

El director del equipo destacó que Alpine había previsto la posibilidad de que Colapinto y Gasly se enfrentaran por posiciones sin asumir riesgos innecesarios. Sin embargo, el desenlace fue diferente: la entrada del Virtual Safety Car en la última vuelta impidió que el argentino intentara el sobrepaso final.

“Les dimos la oportunidad de competir al menos por posiciones sin asumir riesgos innecesarios”, señaló Nielsen. Finalmente, la interacción entre ambos pilotos se resolvió sin incidentes, algo que, según el jefe de Alpine, alivió al equipo en un Gran Premio complicado.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

Tras el Gran Premio de México, la gira por América continuará en Brasil, donde el piloto argentino volverá a tener la oportunidad de sumar experiencia y puntos para la escudería francesa. La agenda del GP de Brasil es la siguiente:

Viernes 7 de noviembre : Práctica Libre 11:30 | Clasificación carrera Sprint 15:30

Sábado 8 de noviembre : Carrera Sprint 11:00 | Clasificación 15:00

Domingo 9 de noviembre: Carrera 14:00

Colapinto buscará mantener el nivel mostrado en México y aprovechar las oportunidades que la estrategia del equipo le permita en un coche que sigue lejos de la competencia de punta.

Qué queda para Alpine en el cierre de temporada

Alpine continúa trabajando en mejorar el rendimiento de su coche para la próxima temporada, mientras los pilotos afrontan los últimos Grandes Premios del calendario 2025 con el objetivo de cerrar de la mejor manera posible. La escudería francesa reconoce que la prioridad sigue siendo recoger datos y preparar el auto para 2026, pero también valora las actuaciones individuales como la de Colapinto, que demuestra constancia y capacidad de adaptación frente a un monoplaza limitado.