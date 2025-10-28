En vivo Radio La Red
Deportes
River
Enzo Pérez
FÚTBOL

Impacto en River: Enzo Pérez habría sido víctima de una estafa y cortó el vínculo con su representante

El mediocampista de River Plate habría decidido romper con su histórico representante, Juan Pablo Rossi, tras detectar presuntas irregularidades financieras. El agente se encuentra internado por problemas personales.

El fútbol argentino se vio sacudido por una noticia que involucra a uno de los referentes más importantes de los últimos años. Enzo Pérez, mediocampista y capitán de River Plate, habría sido víctima de una estafa económica por parte de su representante, Juan Pablo Rossi, con quien mantenía una relación laboral desde hace más de dos décadas.

image

Según trascendió en distintos medios, el futbolista habría detectado presuntas irregularidades en la administración de sus finanzas personales y profesionales, lo que lo llevó a tomar la decisión de finalizar el vínculo con el agente.

Rossi fue el encargado de manejar la carrera del volante mendocino desde sus inicios en Estudiantes de La Plata y también lo acompañó durante sus etapas en Benfica, Valencia y, más tarde, en River, donde Pérez se consolidó como uno de los símbolos del ciclo exitoso conducido por Marcelo Gallardo.

Qué se sabe sobre el conflicto entre Enzo Pérez y su representante

Si bien ninguno de los protagonistas se expresó públicamente, las versiones apuntan a un fuerte conflicto económico. Las sospechas de Pérez habrían surgido a partir de movimientos financieros que no contaban con su autorización o que presentaban inconsistencias.

Tras detectarlas, el mediocampista optó por desvincularse formalmente de Rossi, con quien mantenía una relación profesional y personal de larga data. Según trascendió, el representante se encontraría actualmente internado por problemas personales, aunque no se brindaron detalles sobre su estado de salud.

El caso generó sorpresa en el ambiente futbolístico, ya que la sociedad entre ambos se consideraba una de las más estables del medio. La situación recuerda a otros conflictos similares que en los últimos años afectaron a futbolistas con sus agentes o socios comerciales.

El antecedente de “la Gata” Fernández con el mismo representante

El nombre de Juan Pablo Rossi ya había sido mencionado en otro conflicto con un exfutbolista profesional. Gastón “la Gata” Fernández, quien trabajó con él durante dos décadas, enfrentó una situación comparable tras su retiro.

Ambos habían formado una sociedad para representar a nuevos jugadores, pero Fernández habría detectado movimientos económicos irregulares dentro de la empresa y decidió disolver el acuerdo. Esa decisión habría generado tensiones con Enzo Pérez, que en ese momento todavía mantenía una estrecha relación laboral con Rossi.

Este nuevo episodio refuerza las sospechas sobre la administración del agente y vuelve a poner en debate la necesidad de mayor control sobre los representantes que manejan las carreras de deportistas de elite.

El presente deportivo de Enzo Pérez en River

En paralelo al conflicto extradeportivo, Enzo Pérez atraviesa la etapa final de su carrera profesional. Con 38 años, el mediocampista mendocino no fue parte de los últimos compromisos de River debido a una lesión en la rodilla izquierda, aunque ya recibió el alta médica.

Su futuro en el club todavía es una incógnita. Si bien su figura es muy valorada en el vestuario y por los hinchas, su contrato se encuentra en revisión y no está garantizada su continuidad más allá de esta temporada.

En los últimos meses, incluso, se especuló con la posibilidad de que el futbolista cierre su carrera en Deportivo Maipú, el club de su ciudad natal, donde dio sus primeros pasos como profesional.

Una carrera marcada por la lealtad y el liderazgo

Enzo Pérez construyó una trayectoria basada en el compromiso y la entrega. Fue campeón de la Copa Libertadores con River en 2018 y, además, integró la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018. Su vínculo con el club de Núñez se convirtió en una historia de identificación plena con los colores, especialmente desde su recordada actuación como arquero improvisado ante Independiente Santa Fe, en plena pandemia.

