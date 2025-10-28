Un detalle alarmante complica al novio de Lowrdez Fernández: "Alto grado de..."

Tras ser atendida en el Hospital Fernández, la integrante de Bandana fue a la casa de una amiga, donde permanece desde hace unos días.

En las últimas horas se supo que Leandro García Gómez solicitó su excarcelación.

Según indicó el periodsita Pampa Mónaco en Mujeres Argnetinas (El Trece), la fiscalía pidió que no le den la excarcelación al novio de Lowrdez.

El panelsta advirtió un dato clave que figura en la causa: "En el expediente adiverten que: 'Las declaraciones ofrecidas por varios testigos allegados dan cuenta del alto grado de violencia evidenciado por el acusado durante el vínculo'. No quedan dudas. Ella puede decir lo que quiere pero la pericia psicológica es tremenda".

Pampa Mónaco advirtió que las pericias demostraron que "el relato de Lowrdez es el testimonio de una mujer manipulada por un violento".

El comunicado de Lowrdez Fernández tras la detención de su novio, Leandro García Gómez

Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales para contar cómo se encuentra en la actualidad y relatar los hechos vividos junto a su pareja, Leandro García Gómez.

En su extenso posteo, la artista también apuntó directamente contra Lissa Vera, su amiga y compañera en Bandana, al cuestionar algunas actitudes y decisiones que tomó desde que se presentó la denuncia por su desaparición hasta el momento en que fue rescatada por la Policía.

A continuación, el comunicado completo que Lowrdez publicó en su cuenta oficial:

“Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas.

Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño hacia mí. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que, de a poco, iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones.

Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que uno intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevó a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar.

Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os y compañeras/os por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto: desde una compañera que hace tres años no sabe de mí y, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién; hasta supuestas amigas que saben cosas mías que no son reales.

Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible, que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo procesar y acomodar.

Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo: cantar.”

El mensaje generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la banda, ya que marca la primera vez que Lowrdez se pronuncia públicamente tras su dramático rescate, dejando entrever la complejidad del momento personal que atraviesa y su deseo de enfocarse en la música".