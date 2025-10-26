Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México, que tuvo como ganador a Lando Norris

X7OTP7UPOBEQ5IWEEJFCMBGFPA
Lando Norris en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: Reuters.
Luchas en pista y polémicas sobre el final
La carrera se destacó por la batalla entre George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren), quien llegó a México como líder del campeonato pero no pudo resistir el ritmo del británico.
En las vueltas finales, Colapinto logró acercarse a su compañero de equipo, Pierre Gasly, cuyos neumáticos blandos estaban desgastados. La situación hizo recordar el polémico sobrepaso del GP de Austin, aunque esta vez no llegó a concretarse: el abandono de Carlos Sainz (Williams) a una vuelta del final provocó la entrada del Virtual Safety Car (VSC), congelando las posiciones.
Clasificación del Campeonato de Pilotos
- Lando Norris (McLaren) – 357 pts
- Oscar Piastri (McLaren) – 356 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 321 pts
- George Russell (Mercedes) – 258 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 210 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 pts
- Alexander Albon (Williams) – 73 pts
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pts
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
Próximas carreras de la Fórmula 1
- Gran Premio de Brasil – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Catar – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi – 7 de diciembre