Deportes
Franco Colapinto
Mexico
Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 16º en el GP de México, que tuvo como ganador a Lando Norris

El argentino estuvo al borde de superar a Pierre Gasly en el cierre de la carrera, pero un VSC lo privó de adelantar a su compañero de Alpine. El británico de McLaren superó a Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: Reuters .

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó décimo sexto en el Gran Premio de México de Fórmula 1, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera tuvo como ganador a Lando Norris (McLaren), quien con este triunfo se convirtió en el nuevo líder del Campeonato de Pilotos 2025.

Franco Colapinto quedó noveno en la primera práctica del Gran Premio de México (Foto: Reuters)

El inicio de la competencia fue accidentado para varios pilotos, entre ellos Max Verstappen (Red Bull), que se vio envuelto en una intensa pelea con Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton, también al mando de un Ferrari, por el segundo lugar.

Desde el fondo, Colapinto —que había largado desde la vigésima posición tras una mala clasificación— tuvo un leve toque con Lance Stroll (Aston Martin), pisó el pasto e hizo un trompo en la primera curva. Aun así, logró mantener su monoplaza en pista y continuar la carrera sin daños significativos.

El argentino, que corre para Alpine, apostó a una estrategia de una sola parada larga, partiendo con neumáticos duros para avanzar en la segunda mitad del Gran Premio.

Lando Norris en el Gran Premio de M&eacute;xico de la F&oacute;rmula 1. Foto: Reuters.&nbsp;

Lando Norris en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: Reuters.

Luchas en pista y polémicas sobre el final

La carrera se destacó por la batalla entre George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren), quien llegó a México como líder del campeonato pero no pudo resistir el ritmo del británico.

En las vueltas finales, Colapinto logró acercarse a su compañero de equipo, Pierre Gasly, cuyos neumáticos blandos estaban desgastados. La situación hizo recordar el polémico sobrepaso del GP de Austin, aunque esta vez no llegó a concretarse: el abandono de Carlos Sainz (Williams) a una vuelta del final provocó la entrada del Virtual Safety Car (VSC), congelando las posiciones.

Clasificación del Campeonato de Pilotos

  • Lando Norris (McLaren) – 357 pts
  • Oscar Piastri (McLaren) – 356 pts
  • Max Verstappen (Red Bull) – 321 pts
  • George Russell (Mercedes) – 258 pts
  • Charles Leclerc (Ferrari) – 210 pts
  • Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 pts
  • Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 pts
  • Alexander Albon (Williams) – 73 pts
  • Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 pts
  • Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pts
  • Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts

Próximas carreras de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Brasil – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Catar – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dhabi – 7 de diciembre
