En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Edinson Cavani
Boca
FÚTBOL

El gesto de Edinson Cavani tras los silbidos en La Bombonera que sorprendió a los hinchas

El delantero uruguayo, Edinson Cavani, tuvo un llamativo gesto después de un clásico en el que fue silbado por parte del público y reemplazado en el segundo tiempo.

El gesto de Edinson Cavani tras los silbidos en La Bombonera que sorprendió a los hinchas

Edinson Cavani atraviesa uno de los momentos más complejos desde su llegada a Boca. Con 38 años, el delantero uruguayo está lejos de su mejor nivel y lo siente el equipo, que no logra los resultados esperados, y también la hinchada, que en algunos casos expresó su descontento con silbidos.

Leé también Las explosivas declaraciones de Marcos Rojo tras su salida de Boca: "No sé..."
las explosivas declaraciones de marcos rojo tras su salida de boca: no se...
image

A pesar de la adversidad, el “Matador” mantiene intacta su postura positiva. Tras el empate 1-1 frente a Racing en La Bombonera, en el que fue reemplazado por Milton Giménez y escuchó algunos reproches desde la tribuna, Cavani publicó en su cuenta de Instagram un breve pero claro mensaje: “A seguir y seguir”.

CAVANI_BOCA_RACING2

Cuál fue el origen del mensaje de Cavani

El posteo surgió a partir de una foto compartida por la fotógrafa @Chinasanjuann, quien subió una imagen del uruguayo en pleno clásico acompañada de la frase “nunca mucho cuesta poco”. Se trata de una máxima que Cavani considera un lema de vida. El propio delantero la reposteó en sus redes y le agregó sus palabras, reafirmando su intención de insistir hasta revertir su situación futbolística.

Esta determinación, según recordó él mismo en otras ocasiones, es la misma que expresó cuando el presidente de Danubio intentó convencerlo para que regresara a Uruguay: seguir peleando hasta el último día.

Por qué Cavani fue titular ante Racing si no estaba en la práctica inicial

En la semana previa al clásico, Cavani no había integrado el equipo titular en la práctica de fútbol dispuesta por Miguel Ángel Russo. Todo indicaba que iba a ir al banco de suplentes y que la cinta de capitán quedaría en manos de Leandro Paredes. Sin embargo, el DT finalmente decidió incluirlo desde el arranque y mantenerlo como capitán del equipo, un rol que suele ocupar habitualmente.

Cómo fue su actuación en el clásico

El partido no trajo cambios positivos para el uruguayo. Tuvo escasa participación en el juego y protagonizó una jugada clara frente al arco que terminó fallando, aunque la acción estaba invalidada por posición adelantada. Finalmente, fue reemplazado por Milton Giménez, autor del gol del empate, y recibió silbidos por parte de algunos hinchas.

Lejos de mostrar frustración públicamente, Cavani eligió enviar un mensaje de aliento tanto para él como para el equipo.

Qué otros mensajes de optimismo dio Cavani en este ciclo

No es la primera vez que Cavani utiliza sus redes sociales para dejar un mensaje alentador. Tras la eliminación de la Copa Argentina, publicó: “El tiempo no para, hay que seguir metiéndole para mejorar y revertir este momento… trabajo y confianza muchachos. VAMO’ BOCA”.

La misma postura mostró luego de la derrota ante Atlético Tucumán, cuando en declaraciones a TyC Sports reconoció que el equipo debía mejorar y afirmó: “Hay que seguir laburando y agachar la cabeza. En lo personal, seguir trabajando también. Hay que seguir metiéndole y darle para adelante”.

Incluso después de perder con Huracán y ser reemplazado nuevamente ante Racing en medio de silbidos, mantuvo su consigna: “A seguir trabajando”.

Qué significa esta actitud para Boca

En un contexto de crisis deportiva, la figura de Cavani genera debate. Por un lado, su experiencia y liderazgo son valores que el plantel necesita; por el otro, su falta de eficacia preocupa a hinchas y cuerpo técnico. Sin embargo, su mensaje constante de esfuerzo y perseverancia muestra un compromiso que trasciende lo estadístico.

La continuidad de Cavani como titular dependerá de las decisiones de Russo y del rendimiento en los próximos partidos. Por lo pronto, el delantero deja claro que no planea bajar los brazos y que su enfoque seguirá siendo el mismo: trabajo, constancia y mentalidad positiva para revertir la historia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Edinson Cavani Boca
Notas relacionadas
El mensaje de despedida de un compañero a Marcos Rojo tras su salida de Boca: "Los amigos..."
Boca empató 1-1 con Racing en La Bombonera y estiró la racha negativa
La revelación del hijo de Miguel Ángel Russo sobre la salud de su padre en medio de la crisis de Boca: "Está..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar