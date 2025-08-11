El gesto de Edinson Cavani tras los silbidos en La Bombonera que sorprendió a los hinchas

Por qué Cavani fue titular ante Racing si no estaba en la práctica inicial

En la semana previa al clásico, Cavani no había integrado el equipo titular en la práctica de fútbol dispuesta por Miguel Ángel Russo. Todo indicaba que iba a ir al banco de suplentes y que la cinta de capitán quedaría en manos de Leandro Paredes. Sin embargo, el DT finalmente decidió incluirlo desde el arranque y mantenerlo como capitán del equipo, un rol que suele ocupar habitualmente.

Cómo fue su actuación en el clásico

El partido no trajo cambios positivos para el uruguayo. Tuvo escasa participación en el juego y protagonizó una jugada clara frente al arco que terminó fallando, aunque la acción estaba invalidada por posición adelantada. Finalmente, fue reemplazado por Milton Giménez, autor del gol del empate, y recibió silbidos por parte de algunos hinchas.

Lejos de mostrar frustración públicamente, Cavani eligió enviar un mensaje de aliento tanto para él como para el equipo.

Qué otros mensajes de optimismo dio Cavani en este ciclo

No es la primera vez que Cavani utiliza sus redes sociales para dejar un mensaje alentador. Tras la eliminación de la Copa Argentina, publicó: “El tiempo no para, hay que seguir metiéndole para mejorar y revertir este momento… trabajo y confianza muchachos. VAMO’ BOCA”.

La misma postura mostró luego de la derrota ante Atlético Tucumán, cuando en declaraciones a TyC Sports reconoció que el equipo debía mejorar y afirmó: “Hay que seguir laburando y agachar la cabeza. En lo personal, seguir trabajando también. Hay que seguir metiéndole y darle para adelante”.

Incluso después de perder con Huracán y ser reemplazado nuevamente ante Racing en medio de silbidos, mantuvo su consigna: “A seguir trabajando”.

Qué significa esta actitud para Boca

En un contexto de crisis deportiva, la figura de Cavani genera debate. Por un lado, su experiencia y liderazgo son valores que el plantel necesita; por el otro, su falta de eficacia preocupa a hinchas y cuerpo técnico. Sin embargo, su mensaje constante de esfuerzo y perseverancia muestra un compromiso que trasciende lo estadístico.

La continuidad de Cavani como titular dependerá de las decisiones de Russo y del rendimiento en los próximos partidos. Por lo pronto, el delantero deja claro que no planea bajar los brazos y que su enfoque seguirá siendo el mismo: trabajo, constancia y mentalidad positiva para revertir la historia.