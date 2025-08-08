En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Marcos Rojo
Boca
BOMBA

Las explosivas declaraciones de Marcos Rojo tras su salida de Boca: "No sé..."

Tras firmar la rescisión de su contrato con Boca Juniors, Marcos Rojo habló sobre Riquelme y la posibilidad de sumarse a Racing. ¿Qué dijo?

Las explosivas declaraciones de Marcos Rojo tras su salida de Boca: No sé...

Marcos Rojo cerró oficialmente su ciclo en Boca Juniors este jueves, luego de firmar la rescisión de su contrato con el club. Recién salido de la escribanía, el experimentado defensor dialogó con ESPN F12 para compartir sus sensaciones y despejar dudas sobre su relación con la dirigencia y el cuerpo técnico del Xeneize.

Leé también No es Estudiantes: tras rescindir en Boca, Marcos Rojo está cerca de firmar en un equipo de primera división
no es estudiantes: tras rescindir en boca, marcos rojo esta cerca de firmar en un equipo de primera division

El zaguero de 35 años, con más de 100 partidos disputados en el club, expresó: “Disfruté mucho jugar en la cancha de Boca, me llevo los mejores recuerdos”. En sus declaraciones se mostró agradecido con la institución y con los hinchas, aunque evitó entrar en polémicas.

Habló Rojo con Riquelme o la dirigencia de Boca

Cuando fue consultado sobre si mantuvo contacto con Juan Román Riquelme, presidente del club, Rojo fue claro y conciso: “No hablé con Riquelme”. El futbolista sí contó que habló “muy poco” con Marcelo Delgado, la mano derecha del dirigente y referente dentro del club, días antes de la firma de la rescisión.

Además, confirmó que tuvo diálogo con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, club que parecía estar en sus planes antes de que se enfriara esa posibilidad. Por otro lado, aclaró que no conversó con Eduardo Domínguez, entrenador del Pincha, ni con Gustavo Costas, director técnico de Racing, equipo donde podría continuar su carrera.

Qué dijo Rojo sobre su relación con el cuerpo técnico y su salida

Rojo fue contundente al ser consultado sobre si el entrenador Miguel Ángel Russo decidió apartarlo del plantel: “Eso se lo tienen que preguntar a Russo, no sé quién tomó la decisión”. Sin embargo, destacó que pudo despedirse de sus compañeros y lo hizo en buenos términos.

El defensor también aclaró que en los últimos tiempos “no se lesionó y jugó bastante”, lo que apunta a que su salida no fue por motivos físicos.

Cuál es el balance de Rojo en Boca

En su paso por Boca, Marcos Rojo disputó 118 partidos, anotó 9 goles y fue parte de 4 títulos, un legado valorado tanto por el club como por sus seguidores. En sus palabras dejó claro el cariño que le tiene al club y a su gente: “Le agradezco al hincha de Boca por el respeto y el cariño que tuvieron siempre conmigo”.

Minutos antes de la entrevista, Boca Juniors oficializó la rescisión con un comunicado en el que agradeció “su profesionalismo y compromiso con el club” y le deseó “muchos éxitos en sus futuros desafíos”.

Qué seguirá en la carrera de Marcos Rojo

El futuro inmediato de Rojo apunta a Racing, aunque todavía no hubo confirmación oficial ni reuniones con el cuerpo técnico de la Academia, según sus propias declaraciones. Por ahora, el jugador reafirmó su deseo de continuar jugando al fútbol: “La idea es seguir jugando, es lo que me gusta hacer y lo que disfruto, espero seguir”.

En redes sociales, Rojo se despidió del Xeneize con una emotiva carta, en la que confirmó que cobrará hasta el último día trabajado y resignará el resto del contrato vigente hasta diciembre.

Qué significa esta salida para Boca

La desvinculación de Marcos Rojo forma parte de una limpieza en el plantel que lleva adelante Boca en busca de resultados y renovaciones. La dirigencia de Juan Román Riquelme busca ajustar su proyecto deportivo y esta salida, aunque esperada, es un capítulo más en un año complicado para el club.

Con esta despedida, Rojo cierra un ciclo de varios años en Boca, club en el que dejó huella tanto dentro como fuera del campo, y ahora se enfoca en una nueva etapa que seguramente seguirá generando expectativa entre los fanáticos del fútbol argentino.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Marcos Rojo Boca
Notas relacionadas
Marcos Rojo rescindió contrato con Boca: los motivos y detalles del acuerdo
El llamativo guiño de Marcos Rojo a Estudiantes en medio de su gran conflicto con Boca
"¡Que dé la cara!": la explosiva charla entre Rojo, Saracchi y el Consejo que sacude a Boca

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar