Las explosivas declaraciones de Marcos Rojo tras su salida de Boca: "No sé..."

Qué dijo Rojo sobre su relación con el cuerpo técnico y su salida

Rojo fue contundente al ser consultado sobre si el entrenador Miguel Ángel Russo decidió apartarlo del plantel: “Eso se lo tienen que preguntar a Russo, no sé quién tomó la decisión”. Sin embargo, destacó que pudo despedirse de sus compañeros y lo hizo en buenos términos.

El defensor también aclaró que en los últimos tiempos “no se lesionó y jugó bastante”, lo que apunta a que su salida no fue por motivos físicos.

Cuál es el balance de Rojo en Boca

En su paso por Boca, Marcos Rojo disputó 118 partidos, anotó 9 goles y fue parte de 4 títulos, un legado valorado tanto por el club como por sus seguidores. En sus palabras dejó claro el cariño que le tiene al club y a su gente: “Le agradezco al hincha de Boca por el respeto y el cariño que tuvieron siempre conmigo”.

Minutos antes de la entrevista, Boca Juniors oficializó la rescisión con un comunicado en el que agradeció “su profesionalismo y compromiso con el club” y le deseó “muchos éxitos en sus futuros desafíos”.

Qué seguirá en la carrera de Marcos Rojo

El futuro inmediato de Rojo apunta a Racing, aunque todavía no hubo confirmación oficial ni reuniones con el cuerpo técnico de la Academia, según sus propias declaraciones. Por ahora, el jugador reafirmó su deseo de continuar jugando al fútbol: “La idea es seguir jugando, es lo que me gusta hacer y lo que disfruto, espero seguir”.

En redes sociales, Rojo se despidió del Xeneize con una emotiva carta, en la que confirmó que cobrará hasta el último día trabajado y resignará el resto del contrato vigente hasta diciembre.

Qué significa esta salida para Boca

La desvinculación de Marcos Rojo forma parte de una limpieza en el plantel que lleva adelante Boca en busca de resultados y renovaciones. La dirigencia de Juan Román Riquelme busca ajustar su proyecto deportivo y esta salida, aunque esperada, es un capítulo más en un año complicado para el club.

Con esta despedida, Rojo cierra un ciclo de varios años en Boca, club en el que dejó huella tanto dentro como fuera del campo, y ahora se enfoca en una nueva etapa que seguramente seguirá generando expectativa entre los fanáticos del fútbol argentino.