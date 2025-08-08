En vivo Radio La Red
El mensaje de despedida de un compañero a Marcos Rojo tras su salida de Boca: "Los amigos..."

Tras la rescisión de contrato de Marcos Rojo con Boca, uno de sus ahora excompañeros le dedicó un sentido posteo en redes sociales que refleja la cercanía entre ambos en medio de un contexto difícil.

Este jueves, Marcos Rojo puso fin a su etapa en Boca Juniors tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con la institución. El defensor de 35 años, con más de 100 partidos jugados en el club, cierra así un ciclo en el Xeneize marcado por altibajos y una situación delicada en el plantel.

Si bien Rojo todavía no hizo declaraciones ni publicó mensajes en sus redes sociales tras la desvinculación, uno de sus excompañeros decidió expresarle públicamente su apoyo y afecto a través de Instagram.

Quién fue el primero en despedir a Rojo y qué dijo

Cristian Lema, también defensor del plantel de Boca, fue el primero en mostrar un gesto de cercanía hacia Rojo. En medio de su propio conflicto con la dirigencia y la separación del plantel por decisión del entrenador Miguel Ángel Russo, Lema utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una historia con una foto junto a Marcos Rojo.

La imagen, acompañada de dos emojis —un apretón de manos y un saludo militar— y la canción de Los Palmeras titulada “Los amigos que yo tengo”, transmite un mensaje de hermandad y apoyo entre ambos futbolistas, que atraviesan un momento complicado dentro del club.

Cuál es la situación actual de Cristian Lema en Boca

Al igual que Rojo, Cristian Lema fue separado del plantel profesional por decisión de Miguel Ángel Russo. Además de él, Marcelo Saracchi también fue apartado. Lema, por su parte, negocia con la dirigencia la posibilidad de rescindir su contrato, aunque hasta ahora la propuesta fue rechazada.

Mientras se define su futuro, el defensor se entrena de manera diferenciada y aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su continuidad o salida del club.

Qué reflejan estos gestos entre los jugadores en momentos complicados

Los mensajes públicos como el de Lema hacia Rojo reflejan la importancia del apoyo entre compañeros en momentos de incertidumbre profesional y personal. En un club tan mediático y exigente como Boca Juniors, las decisiones dirigenciales y las separaciones del plantel suelen generar tensiones y emociones encontradas.

La muestra de afecto de Lema a Rojo muestra también la unión que puede existir dentro del grupo, incluso cuando atraviesan conflictos laborales similares y el futuro en el club es incierto.

Qué sigue para Marcos Rojo tras su salida

Tras la rescisión de contrato con Boca, el futuro inmediato de Marcos Rojo apunta a Racing Club, aunque aún no hay confirmación oficial ni detalles concretos de la negociación.

Rojo dejó Boca luego de disputar 118 partidos, haber anotado 9 goles y obtenido 4 títulos con el Xeneize, y ahora buscará continuidad en otro grande del fútbol argentino.

En suma, el emotivo posteo de Cristian Lema le da a la salida de Rojo un matiz humano, resaltando que más allá de las decisiones deportivas y contractuales, las relaciones personales y la camaradería son parte fundamental del día a día en el fútbol profesional.

