El importante premio de Conmebol a Boca por haber ganado en su debut en la Copa Libertadores 2026

Qué otros ingresos tendrá Boca en esta etapa

Más allá del dinero por resultados, también existen premios por participación. Cada vez que Boca juegue como local en la fase de grupos, recibirá US$1.000.000.

El próximo compromiso en La Bombonera será ante Barcelona de Ecuador, y allí el club ya tiene asegurado ese ingreso. Lo mismo ocurrirá en los otros dos partidos que dispute en casa durante esta etapa.

De esta manera, la combinación entre premios por participación y rendimiento representa una fuente clave de ingresos para los equipos.

Cómo se compara el premio de la Libertadores con la Sudamericana

La diferencia económica entre los torneos continentales es significativa. La Copa Libertadores reparte un total de 221.500.000 dólares, mientras que la Copa Sudamericana distribuye 84.675.000.

En términos de proyección, si Boca lograra consagrarse campeón ganando todos los partidos de la fase de grupos, podría alcanzar un acumulado de 33.290.000 dólares. En contraste, un recorrido similar en la Sudamericana tendría un techo considerablemente menor.

En este contexto, la victoria inicial no solo posiciona a Boca en lo más alto de su grupo —compartido con Cruzeiro—, sino que también marca el comienzo de un camino que puede resultar tan rentable como competitivo.

El arranque ideal, entonces, tiene doble valor: suma en la tabla y también en la caja.