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El importante premio de Conmebol a Boca por haber ganado en su debut en la Copa Libertadores 2026

Boca no solo comenzó con una victoria ante Universidad Católica, sino que también recibió un importante incentivo económico por su rendimiento en la fase de grupos.

El importante premio de Conmebol a Boca por haber ganado en su debut en la Copa Libertadores 2026

El debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026 dejó más que tres puntos. Además de la victoria ante Universidad Católica en condición de visitante, el equipo sumó un beneficio económico que forma parte del sistema de premios del certamen continental.

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El triunfo en la primera fecha de la fase de grupos le aseguró al Xeneize un ingreso de US$340.000, monto que la Conmebol otorga por mérito deportivo en cada partido ganado durante esta instancia.

Cuánto dinero gana Boca por cada victoria en la Libertadores

El esquema de premios establecido por la organización contempla un incentivo económico por rendimiento. En ese sentido, cada triunfo en la fase de grupos equivale a US$340.000, una cifra que se acumula a lo largo del torneo.

Esto significa que, además del impacto deportivo, cada resultado positivo tiene un peso directo en las finanzas del club, especialmente en una competencia donde los ingresos crecen a medida que se avanza de fase.

Qué otros ingresos tendrá Boca en esta etapa

Más allá del dinero por resultados, también existen premios por participación. Cada vez que Boca juegue como local en la fase de grupos, recibirá US$1.000.000.

El próximo compromiso en La Bombonera será ante Barcelona de Ecuador, y allí el club ya tiene asegurado ese ingreso. Lo mismo ocurrirá en los otros dos partidos que dispute en casa durante esta etapa.

De esta manera, la combinación entre premios por participación y rendimiento representa una fuente clave de ingresos para los equipos.

Cómo se compara el premio de la Libertadores con la Sudamericana

La diferencia económica entre los torneos continentales es significativa. La Copa Libertadores reparte un total de 221.500.000 dólares, mientras que la Copa Sudamericana distribuye 84.675.000.

En términos de proyección, si Boca lograra consagrarse campeón ganando todos los partidos de la fase de grupos, podría alcanzar un acumulado de 33.290.000 dólares. En contraste, un recorrido similar en la Sudamericana tendría un techo considerablemente menor.

En este contexto, la victoria inicial no solo posiciona a Boca en lo más alto de su grupo —compartido con Cruzeiro—, sino que también marca el comienzo de un camino que puede resultar tan rentable como competitivo.

El arranque ideal, entonces, tiene doble valor: suma en la tabla y también en la caja.

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