Locura total: en tiempo récord se agotaron las entradas para ver a Colapinto en Palermo

El fenómeno alrededor de Franco Colapinto no deja de crecer. Las entradas para su exhibición en Buenos Aires se agotaron en menos de una hora, confirmando el enorme interés que genera el piloto en el público local.
El piloto argentino agotó las localidades preferenciales en tiempo récord. El evento será el 26 de abril y esperan una convocatoria masiva en Palermo.
El fenómeno alrededor de Franco Colapinto no deja de crecer. Las entradas para su exhibición en Buenos Aires se agotaron en menos de una hora, confirmando el enorme interés que genera el piloto en el público local.
La venta general comenzó este martes a las 16 y, en apenas unos 40 minutos, ya no quedaban localidades disponibles para los sectores preferenciales. El lunes, durante la preventa, la historia había sido similar: los tickets también se habían agotado en tiempo récord.
Los precios de las ubicaciones pagas oscilaron entre los 80 mil y los 180 mil pesos, pero eso no fue un impedimento para que miles de fanáticos aseguraran su lugar en el evento, que se realizará el próximo 26 de abril en el barrio porteño de Palermo.
Más allá de las ubicaciones preferenciales, el evento contará con amplios sectores gratuitos. Esto permitirá que una gran cantidad de personas pueda acercarse a disfrutar del espectáculo.
De hecho, tras el impacto de la demanda, los organizadores decidieron ampliar el circuito original. Se espera una asistencia cercana al medio millón de fanáticos, lo que lo convertiría en uno de los eventos automovilísticos más convocantes en la ciudad en los últimos años.
El trazado inicial, de 2 kilómetros, fue extendido con 900 metros adicionales sobre la Avenida del Libertador, en dirección hacia el este. La modificación busca mejorar la circulación y permitir una mayor capacidad de público.
Según se informó, el recorrido abarcará un tramo de Libertador desde las inmediaciones del puente cercano a Bullrich hasta la zona de Casares/Ugarteche, además de incluir un sector sobre la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.
El piloto de Alpine conducirá un Lotus E20 de 2012, un monoplaza impulsado por un motor Renault V8. Este modelo fue utilizado en su momento en la Fórmula 1 y estará adaptado para la exhibición.
El evento tendrá un valor especial: será la primera vez en más de una década que un auto de Fórmula 1 circule por las calles porteñas. Además, Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 en este tipo de show en Buenos Aires.
Con entradas agotadas y una expectativa en aumento, la exhibición promete ser una jornada histórica. El entusiasmo del público ya quedó demostrado incluso antes de que el motor se encienda.