Locura total: en tiempo récord se agotaron las entradas para ver a Colapinto en Palermo

De hecho, tras el impacto de la demanda, los organizadores decidieron ampliar el circuito original. Se espera una asistencia cercana al medio millón de fanáticos, lo que lo convertiría en uno de los eventos automovilísticos más convocantes en la ciudad en los últimos años.

Cómo será el circuito en Palermo

El trazado inicial, de 2 kilómetros, fue extendido con 900 metros adicionales sobre la Avenida del Libertador, en dirección hacia el este. La modificación busca mejorar la circulación y permitir una mayor capacidad de público.

Según se informó, el recorrido abarcará un tramo de Libertador desde las inmediaciones del puente cercano a Bullrich hasta la zona de Casares/Ugarteche, además de incluir un sector sobre la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador.

Qué auto manejará Colapinto en Buenos Aires

El piloto de Alpine conducirá un Lotus E20 de 2012, un monoplaza impulsado por un motor Renault V8. Este modelo fue utilizado en su momento en la Fórmula 1 y estará adaptado para la exhibición.

El evento tendrá un valor especial: será la primera vez en más de una década que un auto de Fórmula 1 circule por las calles porteñas. Además, Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 en este tipo de show en Buenos Aires.

Con entradas agotadas y una expectativa en aumento, la exhibición promete ser una jornada histórica. El entusiasmo del público ya quedó demostrado incluso antes de que el motor se encienda.