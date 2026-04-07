La historia de superación del futbolista "Huguito" Morales, el anterior dueño del departamento de Adorni

Su salto definitivo llegó en Lanús, donde fue parte de uno de los equipos más recordados de la historia del club. Con Héctor Cúper como entrenador, integró el plantel que ganó la Copa Conmebol 1996, el primer título internacional del Granate. Ese equipo lo puso definitivamente en la vidriera grande del fútbol argentino.

Su nivel lo llevó a la Selección, donde compartió plantel con varios de los nombres más importantes de aquella camada. También formó parte del proceso olímpico que terminó con la medalla de plata en Atlanta 1996. Todo indicaba que estaba ante el gran salto de su carrera.

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El diagnóstico que frenó todo

Pero cuando el fútbol parecía abrirle todas las puertas, la vida le presentó una pelea mucho más seria que cualquier partido.

En 1997, mientras transitaba uno de sus mejores momentos deportivos, Morales sufrió una descompensación durante una concentración de la Selección. Lo que en principio parecía un episodio aislado terminó revelando un cuadro mucho más grave: le detectaron un tumor testicular.

La noticia cayó como un mazazo. En cuestión de días, el mediocampista pasó de pensar en convocatorias, partidos y futuro europeo a enfocarse exclusivamente en su salud. Fue operado y luego debió atravesar un tratamiento de quimioterapia, en una etapa que él mismo describió tiempo después como uno de los momentos más duros de su vida.

La enfermedad no solo interrumpió su crecimiento futbolístico: también lo obligó a enfrentar el miedo, la incertidumbre y la posibilidad concreta de no volver a ser el mismo.

Durante meses, el exfutbolista tuvo que dejar de lado la competencia y concentrarse en algo mucho más elemental: recuperarse. La rutina de entrenamientos, viajes y partidos fue reemplazada por estudios, controles médicos y tratamiento. En un ambiente como el del fútbol, donde casi siempre se habla de fortaleza física y mental en términos deportivos, Morales tuvo que descubrir otra clase de resistencia: la de bancarse un proceso de enfermedad siendo todavía muy joven y en plena carrera.

Sin embargo, “Huguito” volvió. Y ese regreso tuvo algo de revancha íntima. Después de varios meses de tratamiento, regresó a las canchas en 1998. No fue un simple retorno deportivo: fue la confirmación de que había logrado atravesar una de las pruebas más difíciles que puede enfrentar una persona. En ese proceso, uno de los momentos más recordados fue su vuelta con gol ante San Lorenzo, una escena que quedó grabada como símbolo de resiliencia y de segunda oportunidad.

Tras superar la enfermedad, Morales siguió jugando y mantuvo una carrera importante. Pasó por el CD Tenerife, donde incluso convirtió un gol clave para el ascenso a Primera División, y luego tuvo pasos por Independiente, Atlético Nacional, Millonarios, Universidad Católica y Talleres.