La fuerte advertencia de Boca a los hinchas que presenciarán el debut en la Copa Libertadores en Chile

El pedido no es casual. Boca sabe que, en este tipo de competencias, lo que ocurre fuera del campo también puede tener impacto directo en el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2041531469353341237?s=20&partner=&hide_thread=false El respeto hacia el rival y su hinchada será fundamental en nuestro regreso a la Copa CONMEBOL @Libertadores.



En nuestra visita a @Cruzados, solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local. Cualquier manifestación racista o xenófoba será… pic.twitter.com/pNKswMCP9r — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 7, 2026

Qué sanciones puede aplicar la Conmebol

El contexto actual está marcado por un endurecimiento en las políticas de Conmebol frente a episodios de discriminación en los estadios.

En los últimos años, el organismo incrementó las penas para este tipo de conductas. Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta medidas deportivas, como la suspensión de partidos o incluso la quita de puntos.

Este escenario genera preocupación en los clubes, que buscan evitar cualquier situación que pueda perjudicar su participación en el torneo.

Por qué Boca refuerza este mensaje en la previa

El debut en Chile se da en un contexto de alta visibilidad y con presencia de público visitante. Por eso, Boca decidió anticiparse y reforzar un mensaje institucional claro: el comportamiento de los hinchas también juega el partido.

El club entiende que un episodio de este tipo no solo afectaría su imagen, sino también su rendimiento en la competencia. En un torneo tan exigente como la Copa Libertadores, cualquier sanción puede resultar determinante.

De esta manera, Boca busca que su regreso al certamen esté marcado por lo deportivo y no por hechos extrafutbolísticos. El objetivo es claro: competir sin condicionantes y evitar sanciones que puedan complicar el camino en la búsqueda de la séptima.