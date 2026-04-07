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La fuerte advertencia de Boca a los hinchas que presenciarán el debut en la Copa Libertadores en Chile

El club publicó un comunicado dirigido a los simpatizantes que viajen a Chile para el partido que Boca disputará ante Universidad Católica, en el debut de la Copa Libertadores 2026.

La fuerte advertencia de Boca a los hinchas que presenciarán el debut en la Copa Libertadores en Chile

A horas de su debut en la Copa Libertadores 2026, Boca Juniors tomó la palabra y lanzó un mensaje directo a sus hinchas. En la previa del partido ante Universidad Católica, el club pidió “respeto total” y advirtió sobre las consecuencias de incurrir en conductas discriminatorias.

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El comunicado fue difundido a través de las redes oficiales y apunta especialmente a los simpatizantes que viajarán a Chile para acompañar al equipo. La institución fue clara: evitar cualquier tipo de cántico o expresión ofensiva hacia el rival y el público local.

Qué pidió Boca a sus hinchas antes del partido

Desde la dirigencia remarcaron que el comportamiento en las tribunas será clave en este regreso al máximo torneo continental. “Solicitamos evitar cánticos o expresiones ofensivas hacia el rival o el público local”, indicaron.

Además, el mensaje incluyó una advertencia concreta: “Cualquier manifestación racista o xenófoba será sancionada severamente”, lo que podría derivar en castigos tanto deportivos como económicos.

El pedido no es casual. Boca sabe que, en este tipo de competencias, lo que ocurre fuera del campo también puede tener impacto directo en el equipo.

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Qué sanciones puede aplicar la Conmebol

El contexto actual está marcado por un endurecimiento en las políticas de Conmebol frente a episodios de discriminación en los estadios.

En los últimos años, el organismo incrementó las penas para este tipo de conductas. Las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta medidas deportivas, como la suspensión de partidos o incluso la quita de puntos.

Este escenario genera preocupación en los clubes, que buscan evitar cualquier situación que pueda perjudicar su participación en el torneo.

Por qué Boca refuerza este mensaje en la previa

El debut en Chile se da en un contexto de alta visibilidad y con presencia de público visitante. Por eso, Boca decidió anticiparse y reforzar un mensaje institucional claro: el comportamiento de los hinchas también juega el partido.

El club entiende que un episodio de este tipo no solo afectaría su imagen, sino también su rendimiento en la competencia. En un torneo tan exigente como la Copa Libertadores, cualquier sanción puede resultar determinante.

De esta manera, Boca busca que su regreso al certamen esté marcado por lo deportivo y no por hechos extrafutbolísticos. El objetivo es claro: competir sin condicionantes y evitar sanciones que puedan complicar el camino en la búsqueda de la séptima.

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