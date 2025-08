El llamativo guiño de Marcos Rojo a Estudiantes en medio de su gran conflicto con Boca

Como detalle significativo, Rojo se enteró de su exclusión por parte de uno de los utileros del club, Nelson Genez. La reacción del zaguero fue subir una historia en Instagram junto a él, como señal de respaldo y dejando entrever su malestar con la dirigencia y el cuerpo técnico.

¿Estudiantes va por Marcos Rojo?

En La Plata no tardaron en leer las señales. Estudiantes tiene la intención de sumar a Rojo en este mercado y ya piensa en emparejarlo en la zaga con Leandro González Pírez, un viejo anhelo del club que ya está cerca de concretarse. Sin embargo, en el Pincha no todos se olvidaron de su salida rumbo a Boca en 2021, cuando decidió no continuar en el club de sus amores.

El propio Rojo se refirió a aquella elección en su momento:

“A ellos les habrá dolido, entiendo que piensen que los traicioné o lo que sea, pero es fútbol y ya va a pasar. Saben que yo quiero a Estudiantes”, declaró.

Ese sentimiento podría ser clave en esta nueva etapa. El defensor está en medio de las negociaciones por la rescisión de su contrato con Boca, y Estudiantes espera dar el golpe emocional y futbolístico con su regreso.

¿Qué significa este gesto para su futuro?

El posteo de Marcos Rojo, en medio del conflicto con Boca, confirma su cercanía con Estudiantes y su predisposición al regreso. En un contexto de clima enrarecido en el Xeneize y con Russo firme en su decisión, todo parece encaminado a que el defensor busque nuevos horizontes.

Para Estudiantes, sería un refuerzo de jerarquía. Para Rojo, la oportunidad de cerrar un ciclo donde todo empezó. El guiño está hecho. Ahora, depende de cómo terminen las negociaciones.