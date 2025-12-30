En vivo Radio La Red
El número que puede marcar tu 2026: cómo saber cuál es tu arcano para el próximo año y qué significa cada uno

El Tarot también puede leerse en clave anual. A través de un cálculo sencillo, cada persona puede conocer cuál será su arcano personal para 2026 y qué tipo de energía marcará sus decisiones, desafíos y aprendizajes a lo largo del año.

El número que puede marcar tu 2026: cómo saber cuál es tu arcano para el próximo año y qué significa cada uno

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas buscan señales, guías o claves simbólicas que les permitan anticipar el clima que viene. En ese contexto, el Tarot ofrece una herramienta concreta y muy utilizada: el arcano personal anual, una carta que sintetiza la energía predominante que acompañará el recorrido individual durante todo el año.

Lejos de predecir hechos puntuales, el arcano anual funciona como un mapa simbólico. Marca temas recurrentes, aprendizajes centrales y el tipo de experiencias que se activan con mayor fuerza. Conocerlo no implica que todo esté escrito, sino entender desde qué lugar se atraviesan los procesos.

Cómo calcular tu arcano personal para 2026

El cálculo es simple y se basa en numerología aplicada al Tarot.

  • Sumá día + mes de nacimiento + 2026

  • Reducí el resultado hasta obtener un número entre 1 y 22

  • Si el resultado supera 22, seguí reduciendo hasta que quede dentro de ese rango

Ejemplo:

Nacimiento: 15/7

15 + 7 + 2026 = 2048

2 + 0 + 4 + 8 = 14

Arcano anual: XIV – La Templanza

Ese número corresponde a un Arcano Mayor del Tarot y representa la energía dominante del año.

Qué significa cada arcano del 1 al 22

I – El Mago

Año de comienzos, iniciativa y poder personal. Marca oportunidades para crear, accionar y confiar en las propias capacidades.

II – La Sacerdotisa

Tiempo de introspección y escucha interna. Predominan la intuición, el silencio y los procesos que se gestan puertas adentro.

III – La Emperatriz

Expansión, creatividad y disfrute. Es un año fértil para proyectos, vínculos y todo lo que busque crecer.

IV – El Emperador

Orden, estructura y decisiones firmes. Invita a tomar control, asumir responsabilidades y consolidar bases sólidas.

V – El Papa

Aprendizaje y revisión de creencias. Puede traer estudios, guías importantes o replanteos espirituales y éticos.

VI – Los Enamorados

Elecciones clave. El foco está en los vínculos y en decisiones que alinean deseo y coherencia personal.

VII – El Carro

Avance y determinación. Es un año de movimiento, conquistas y superación de obstáculos a través de la acción.

VIII – La Justicia

Equilibrio y consecuencias. Todo tiende a ordenarse según decisiones pasadas; se pide coherencia y honestidad.

IX – El Ermitaño

Retiro consciente y búsqueda interna. Ideal para reflexionar, cerrar ciclos y redefinir prioridades.

X – La Rueda de la Fortuna

Cambios inesperados. El año trae giros, oportunidades y movimientos que sacan de la zona de confort.

XI – La Fuerza

Dominio emocional y fortaleza interna. Invita a actuar con calma, coraje y autocontrol.

XII – El Colgado

Pausa obligada. Marca un tiempo de espera, cambio de perspectiva y entrega a procesos más lentos.

XIII – La Muerte

Transformación profunda. Cierres definitivos que permiten un renacimiento necesario.

XIV – La Templanza

Equilibrio y armonización. Año para sanar, integrar y encontrar el punto justo entre extremos.

XV – El Diablo

Apegos y deseos intensos. Confronta con dependencias, tentaciones y vínculos que desafían la libertad personal.

XVI – La Torre

Rupturas y verdades reveladas. Lo que no tiene base sólida puede caer para dar lugar a algo nuevo.

XVII – La Estrella

Esperanza y renovación. Trae alivio, confianza y una conexión más luminosa con el futuro.

XVIII – La Luna

Emociones profundas e incertidumbre. Invita a atravesar miedos y confiar en la intuición.

XIX – El Sol

Claridad y vitalidad. Es un año de expansión, disfrute y reconocimiento personal.

XX – El Juicio

Despertar y llamado interno. Marca decisiones definitivas y una fuerte sensación de propósito.

XXI – El Mundo

Culminación y logro. Cierre de etapas importantes y sensación de plenitud.

XXII – El Loco

Comienzo absoluto. Un año de libertad, riesgo y apertura a lo desconocido.

Conocer el arcano personal para 2026 no define lo que va a suceder, pero sí ofrece una clave valiosa para entender desde qué energía se transita el año. En tiempos de cierre y nuevos comienzos, este tipo de lectura simbólica se vuelve una herramienta cada vez más consultada para encarar el futuro con mayor conciencia.

