No todo puede seguir igual: los signos que necesitan soltar para avanzar antes del 2026

Cáncer

Cáncer atraviesa un momento clave en el plano emocional. El horóscopo sugiere soltar culpas, responsabilidades ajenas o roles asumidos por costumbre. Avanzar será posible cuando deje de cargar con lo que no le corresponde.

Virgo

Virgo necesita soltar la autoexigencia extrema. El cierre del año muestra que el control constante genera desgaste. Avanzar implica aceptar errores, límites y procesos imperfectos sin castigarse por ello.

Libra

Libra enfrenta el desafío de soltar el deseo de agradar siempre. El horóscopo actual marca que avanzar requiere decisiones propias, incluso si generan incomodidad en el entorno. Elegirse también es crecer.

Sagitario

Sagitario necesita soltar expectativas desmedidas. El clima astral señala que no todo proyecto debe ser inmediato ni grandioso. Avanzar implica ajustar objetivos a una realidad más concreta y sostenible.

Capricornio

Con el Sol en su signo, Capricornio está especialmente movilizado. El horóscopo indica la necesidad de soltar cargas excesivas y mandatos antiguos. Avanzar será más fácil cuando el esfuerzo esté alineado con el deseo.

Piscis

Piscis atraviesa un cierre emocional sensible. El horóscopo señala la importancia de soltar idealizaciones que ya no se sostienen. Avanzar requiere pisar tierra sin perder sensibilidad.

Soltar para empezar

El mensaje astral de este cierre de año es claro: avanzar no siempre es sumar. A veces, el verdadero movimiento está en dejar atrás lo que ya cumplió su función. Soltar, en este contexto, no es pérdida: es espacio para lo que viene.