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"El que no salta es un inglés": la descontrolada llegada de los jugadores de la Selección Argentina al estadio

Los futbolistas de la Selección Argentina arribaron al estadio con un llamativo cantito y movieron el micro antes del trascendental cruce por la Copa del Mundo.

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Foto: Reuters 

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El clima de clásico mundialista y la ilusión de todo un país se trasladó de manera directa al seno de la delegación nacional en los instantes previos al inicio del juego. La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra en busca de un lugar en la final del Mundial 2026, en un compromiso donde la expectativa de los hinchas es muy grande a lo largo y ancho del planeta. En medio de esta atmósfera de máxima tensión deportiva, los futbolistas del vigente campeón del mundo protagonizaron una actitud sumamente llamativa en su llegada al estadio para afrontar el decisivo choque.

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Foto: Reuters 

El fervor del vestuario albiceleste quedó registrado ante los ojos del mundo de manera instantánea. Mientras la transmisión internacional mostró la llegada del micro, se pudo ver que el que traía a los jugadores se movía y se escuchó la popular canción “El que no salta es un inglés” entonada con fuerza por los propios protagonistas. El descontrolado festejo sobre ruedas sirvió para reflejar la enorme motivación y la unión del grupo que comanda Lionel Scaloni antes de salir al campo de juego a disputar el boleto a la gran definición del certamen ecuménico.

Cómo fue la llegada del micro de la Selección Argentina para jugar ante Inglaterra

La transmisión oficial del torneo capturó el momento exacto en el que la delegación nacional arribó al estadio con un festejo que evidenció el clima de clásico.

Durante el ingreso de los transportes oficiales al playón del Mercedes-Benz Stadium, las cámaras de televisión registraron cómo el micro de la Albiceleste se mecía de lado a lado debido a los saltos de los futbolistas, quienes acompañaron el movimiento cantando el tradicional tema de cancha contra los británicos. Este encendido recibimiento por parte de los propios jugadores marca la pauta de la concentración y el temple anímico con el que el equipo argentino saldrá a buscar la clasificación frente a los Tres Leones en Atlanta.

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