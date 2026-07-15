"El que no salta es un inglés": la descontrolada llegada de los jugadores de la Selección Argentina al estadio

El clima de clásico mundialista y la ilusión de todo un país se trasladó de manera directa al seno de la delegación nacional en los instantes previos al inicio del juego. La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra en busca de un lugar en la final del Mundial 2026, en un compromiso donde la expectativa de los hinchas es muy grande a lo largo y ancho del planeta. En medio de esta atmósfera de máxima tensión deportiva, los futbolistas del vigente campeón del mundo protagonizaron una actitud sumamente llamativa en su llegada al estadio para afrontar el decisivo choque.