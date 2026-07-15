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"No la mufes": la publicación de Alpine que desató la polémica antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La escudería francesa recordó la visita del DT campeón del mundo al búnker de Colapinto y los hinchas argentinos reaccionaron con un particular pedido.

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No la mufes: la publicación de Alpine que desató la polémica antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La enorme expectativa por el cruce decisivo de la Copa del Mundo trasciende por completo las fronteras de las canchas y se traslada a otros ámbitos de máxima exigencia deportiva. En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, Alpine sorprendió con una publicación que unió al fútbol y la Fórmula 1. A través de sus perfiles digitales oficiales, la escudería francesa decidió refrescar un recuerdo que involucra de manera directa al director técnico del combinado nacional y al joven piloto de automovilismo de nuestro país, encendiendo de manera inmediata el debate entre los fanáticos.

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La publicación en cuestión trajo a escena una postal de camaradería deportiva de la temporada anterior que involucra a los dos máximos representantes nacionales en sus respectivas disciplinas. La escudería francesa compartió imágenes de Lionel Scaloni junto a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Bélgica de 2025. Al pie del compilado de imágenes, el equipo escribió en sus plataformas: “Recordando el año pasado en el Gran Premio de Bélgica, donde dimos la bienvenida al entrenador ganador de la Copa del Mundo de Argentina”. No obstante, el posteo no fue del todo bien recibido por los hinchas de la Albiceleste, quienes inundaron la caja de comentarios con el clásico "no la mufes" debido a la extrema sensibilidad folclórica que rodea a las horas previas de jugar frente a los Tres Leones.

El momento elegido por la firma europea para desempolvar el archivo no resulta para nada casual, debido a la coincidencia con el calendario de la máxima categoría y la rutina de los protagonistas en el viejo continente. El recuerdo no pasó desapercibido porque este fin de semana Alpine vuelve a competir en el circuito de Spa-Francorchamps. Sin embargo, antes de que se habilite la actividad oficial en pista, puertas adentro de la propia escudería el foco también se mantiene firmemente colocado sobre el trascendental choque mundialista que mantendrá en vilo a los aficionados de ambos países.

El posteo de Franco Colapinto (foto: ig/alpinef1team)

Cuál es la conexión entre Franco Colapinto, Alpine e Inglaterra

La rutina de trabajo del joven piloto argentino lo vincula diariamente con territorio británico debido a las ubicaciones operativas de su escudería de Fórmula 1.

Los detalles logísticos de la competencia de automovilismo de elite exponen un vínculo muy estrecho con el país rival de la Selección este miércoles. La conexión no es casual ya que Alpine tiene su sede principal en Enstone, Oxfordshire, por lo que Inglaterra forma parte de la rutina cotidiana de Colapinto. Es en dicha localidad británica donde se encuentra instalado el centro de operaciones de la escudería, el simulador tecnológico de pruebas y las instalaciones donde los ingenieros diseñan, desarrollan y ponen a punto de manera permanente los monoplazas de Fórmula 1.

Cómo fue el encuentro de Lionel Scaloni con Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica 2025

El director técnico campeón del mundo presenció de cerca el desempeño del joven piloto en uno de los circuitos más tradicionales del automovilismo mundial.

Las imágenes difundidas por Alpine corresponden a la visita que Scaloni realizó al paddock durante el Gran Premio de Bélgica de 2025, donde fue uno de los invitados más destacados del fin de semana. Durante aquella jornada de boxes, el entrenador oriundo de Pujato compartió un momento de risas e intercambio de conceptos con el piloto argentino y Flavio Briatore, quien se desempeña como asesor y mandamás de la escudería francesa.

Lamentablemente, el saldo de la competencia final no estuvo a la altura del entusiasmo generado por la visita del seleccionador de fútbol. En lo deportivo, aquella carrera no dejó un buen recuerdo para Colapinto, dado que el bonaerense largó desde el 15° puesto, pero no logró avanzar y terminó en la 19ª posición de la clasificación final. Aquel magro resultado lo dejó profundamente disconforme con su rendimiento en Spa-Francorchamps, constituyendo un antecedente que los cabuleros argentinos prefieren no recordar antes de que comience a rodar la pelota de manera oficial en Atlanta.

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