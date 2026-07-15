"No la mufes": la publicación de Alpine que desató la polémica antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Cuál es la conexión entre Franco Colapinto, Alpine e Inglaterra

La rutina de trabajo del joven piloto argentino lo vincula diariamente con territorio británico debido a las ubicaciones operativas de su escudería de Fórmula 1.

Los detalles logísticos de la competencia de automovilismo de elite exponen un vínculo muy estrecho con el país rival de la Selección este miércoles. La conexión no es casual ya que Alpine tiene su sede principal en Enstone, Oxfordshire, por lo que Inglaterra forma parte de la rutina cotidiana de Colapinto. Es en dicha localidad británica donde se encuentra instalado el centro de operaciones de la escudería, el simulador tecnológico de pruebas y las instalaciones donde los ingenieros diseñan, desarrollan y ponen a punto de manera permanente los monoplazas de Fórmula 1.

Cómo fue el encuentro de Lionel Scaloni con Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica 2025

El director técnico campeón del mundo presenció de cerca el desempeño del joven piloto en uno de los circuitos más tradicionales del automovilismo mundial.

Las imágenes difundidas por Alpine corresponden a la visita que Scaloni realizó al paddock durante el Gran Premio de Bélgica de 2025, donde fue uno de los invitados más destacados del fin de semana. Durante aquella jornada de boxes, el entrenador oriundo de Pujato compartió un momento de risas e intercambio de conceptos con el piloto argentino y Flavio Briatore, quien se desempeña como asesor y mandamás de la escudería francesa.

Lamentablemente, el saldo de la competencia final no estuvo a la altura del entusiasmo generado por la visita del seleccionador de fútbol. En lo deportivo, aquella carrera no dejó un buen recuerdo para Colapinto, dado que el bonaerense largó desde el 15° puesto, pero no logró avanzar y terminó en la 19ª posición de la clasificación final. Aquel magro resultado lo dejó profundamente disconforme con su rendimiento en Spa-Francorchamps, constituyendo un antecedente que los cabuleros argentinos prefieren no recordar antes de que comience a rodar la pelota de manera oficial en Atlanta.