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Scaloni
Argentina
Mundial 2026

La emoción de Lionel Scaloni tras la histórica clasificación argentina: "No puedo hablar"

El entrenador de la Selección se mostró claramente afectado ni bien terminó el partido y entre lágrimas se acercó a un periodista, pero no pudo dar declaraciones.

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La emoción de Lionel Scaloni tras la histórica clasificación argentina. (Foto: captura)

La emoción de Lionel Scaloni tras la histórica clasificación argentina. (Foto: captura)

La Selección argentina logró remontar un 0-2 histórico ante Egipto sobre la hora y el resultado final llenó de emoción a los jugadores y al cuerpo técnico. Lionel Scaloni fue uno de los más impactados por la agónica victoria y entre lágrimas se acercó a un periodista ni bien terminó el partido y le dijo: “No puedo hablar”.

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La película Backrooms presenta su versión extendida y regresa en julio a los cines argentinos. (Foto: Gentileza Prensa)

Al entrenador de la albiceleste se lo notó claramente sentido tras el increíble encuentro y sostuvo: entre lágrimas: “No puedo hablar, lo siento, estoy muy emocionado”. Acto seguido, en la primera impresión tras la clasificación a cuartos de final del Mundial agregó: “Este grupo de jugadores, hermano, ya está me tengo que ir de acá”.

Luego el DT abandonó la entrevista al borde de juego del estadio en Atlanta y dejó que las imágenes de la transmisión oficial quedaran con los jugadores que también se fundieron en abrazos interminables y acompañando el canto con los hinchas argentinos.

Una de las voces más buscadas fue la de Enzo Fernández, autor del tercer tanto argentino, quien destacó: “Venía anhelado el gol después del Mundial de Qatar. Tenemos un grupo enorme que nunca se da por vencido, agradecerle al cuerpo técnico y a mis compañeros. Hoy se dio el último minuto, un paso más”.

Estamos haciendo lo que venimos a hacer para tratar de ganar otro mundial porque el fútbol es así y lo que pasó quedó atrás”. agregó el jugador del Chelsea y sumó: “Se me llena el corazón de orgullo y emoción, pensé en mi familia, en toda la gente que está en Argentina”.

Qué dijo Lautaro Martínez tras el centro del tercer gol

Por su parte, Lautaro Martínez: “Lo que hemos hecho esta noche no se veía hace mucho tiempo. Estando dos cero abajo, mostramos carácter, humildad y sacrificio. Verlo a Leo correr como nadie y llorar cuando terminó el partido fue muy emocionante, por eso le dijo que llore porque se lo merecía”.

Este equipo no se rinde, estábamos haciendo un buen partido y de tanto buscar el arco se abrió y hubo muchas emociones para todos y para mi y para mi familia”, sustantivo el Toro.

A su vez, Leandro Pardes sostuvo que: “Nunca nos sentimos afuera porque nunca dejamos de creer en este equipo y en este grupo. Van a tener que seguir esperando porque seguimos un poco más”.

Por su parte, Roberto Ayala:Estamos volviendo el alma al cuerpo, agradecerle a los jugadores, que estaban golpeados pero sabían que si se iban se iban a ir con la frente alta y lo hicieron”.

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Scaloni Argentina Mundial 2026
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