La emoción de Lionel Scaloni tras la histórica clasificación argentina: "No puedo hablar"

“Estamos haciendo lo que venimos a hacer para tratar de ganar otro mundial porque el fútbol es así y lo que pasó quedó atrás”. agregó el jugador del Chelsea y sumó: “Se me llena el corazón de orgullo y emoción, pensé en mi familia, en toda la gente que está en Argentina”.
Qué dijo Lautaro Martínez tras el centro del tercer gol
Por su parte, Lautaro Martínez: “Lo que hemos hecho esta noche no se veía hace mucho tiempo. Estando dos cero abajo, mostramos carácter, humildad y sacrificio. Verlo a Leo correr como nadie y llorar cuando terminó el partido fue muy emocionante, por eso le dijo que llore porque se lo merecía”.
“Este equipo no se rinde, estábamos haciendo un buen partido y de tanto buscar el arco se abrió y hubo muchas emociones para todos y para mi y para mi familia”, sustantivo el Toro.
A su vez, Leandro Pardes sostuvo que: “Nunca nos sentimos afuera porque nunca dejamos de creer en este equipo y en este grupo. Van a tener que seguir esperando porque seguimos un poco más”.
Por su parte, Roberto Ayala: “Estamos volviendo el alma al cuerpo, agradecerle a los jugadores, que estaban golpeados pero sabían que si se iban se iban a ir con la frente alta y lo hicieron”.