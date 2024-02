El secreto personal que el entrenador de arqueros de Morón le reveló a los hinchas de Chaco For Ever y se volvió viral

El fútbol de Ascenso argentino es un mundo totalmente particular que regala momentos increíbles y divertidos constantemente. En este caso, una situación muy particular se desarrolló en Chaco, durante la entrada en calor del Club Deportivo Morón, equipo que milita en la Primera Nacional. ¿Qué ocurrió? Una cuidada melena rubia apareció en escena y deslumbró a los hinchas de Chaco For Ever.