Durísimo: invitó a su novia a verlo jugar un partido de fútbol y la respuesta de ella se volvió viral

Esa pequeña conversación se difundió rápidamente por internet y generó cientos de comentarios. “Yo la invité a verme jugar y a los 15 minutos me rompí el ligamento cruzado”, escribió un usuario, mientras otro no tardó en comentar: “Me pasó igual, fue a verme la primera vez y volví con un esguince de tobillo. Al menos me vio tirar caños y metí dos goles, lástima que perdimos”.

Insólito: un futbolista fue despedido de su club por usar una app de citas

Emirhan Delibas, un joven futbolista turco de 21 años, fue protagonista de uno de los despidos más insólitos en el ámbito futbolístico a nivel mundial. El Besiktas anunció oficialmente la rescisión del contrato del mediocampista después de descubrir que estaba registrado como usuario en Bumble, una conocida aplicación de citas.

A través de un comunicado, el Besiktas informó sobre la separación de manera consensuada con el jugador, expresando sus mejores deseos para su futuro.

“Nos hemos separado del futbolista profesional Emirhan Deliba de común acuerdo. Deseamos a Emirhan Deliba éxito en su futura carrera y se lo presentamos al público”, señaló el Besiktas en sus redes sociales.

Los aficionados respaldaron la decisión de la directiva, compartiendo rápidamente capturas de pantalla del perfil de Delibas en la aplicación de citas, donde se le veía vistiendo el uniforme de las 'Águilas Negras'.

En su descripción en la aplicación, el ahora ex futbolista del Besiktas destacaba ser un deportista de 1.83 metros de altura, no fumador y consumidor ocasional de alcohol en salidas con amigos. Además, admitía estar en búsqueda de encuentros casuales.