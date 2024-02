Se ilusiona Independiente: el Kun Agüero podría volver a jugar al fútbol y ¿se suma al Rojo?

Durante el streaming, Agüero compartió detalles sobre su entrenamiento y reveló que está trabajando para un equipo. Ante la pregunta de un espectador sobre qué haría si Tevez lo llamara, el Kun expresó su disposición, aunque señaló la necesidad de consultar con su cardiólogo. Incluso envió un mensaje de voz al médico, consultándole sobre la posibilidad de jugar unos minutos.

La respuesta del cardiólogo, que Agüero compartió con sus seguidores, fue alentadora. “¿Qué haces Sergio? Escuchame, por cómo estás y cómo viene la mano hasta ahora no vas a tener problema de jugar ese tiempo. Lógicamente, vamos a tener que hacer los estudios, que ya corresponde. Y hacerte correr como si fuera el partido. Es cierto que cuando tenes los dos centrales vas a tener que hacer algún amague y tenes que estar bien preparadito. Yo te diría que te prepares, que tenés una esperanza. Decile que yo te dije que andabas muy bien y que te tenés que poner bien físicamente para estar unos minutos ahí. Yo lo veo bien, estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. Yo no sé si aguantarías todo el partido, pero hacer unos minutos, si te vienen bien, estaría bárbaro, estaría bien. Eso después lo conversamos, pero esa es la idea que tengo. Hay que hacerte los estudios, ponerte a entrenar y de acá a 15, 20, 30 días hacer la prueba de ejercicio como esto que te digo y vemos. La esperanza está. En resumen, es posible. La verdad es que andas muy bien. Hay que ver cómo responde el físico y todo”, expresó el especialista.

Agüero también compartió detalles sobre su estado físico actual, mencionando que ha estado entrenando intensamente y que ciertos problemas cardíacos anteriores han mejorado. Además, reveló planes de participar en la Kings League y en dos torneos importantes con un equipo.

Incluso el Kun se animó a fantasear con una dupla con Gabriel Ávalos, actual centrodelantero del conjunto de Avellaneda. “Me hace acordar a Nicolás Fruto. Llevaba como 11 goles en 9 fechas, y ahí lo contrató el Anderlecht de Bélgica. Si se quedaba un par de partidos más, ojo”, soltó.

En cuanto a Carlos Tevez, Agüero destacó su relación positiva con él y recordó momentos compartidos en la Selección y el Manchester City. En ese contexto, el Apache le abrió las puertas del club: “¿Quién no quiere tener al Kun? ¿no? Primero yo como compañero, y ahora como entrenador. Bienvenido si puede, aunque sea diez minutos o quince minutos, lo tendremos”.

Incluso, en relación a eso, el periodista deportivo, Sebastián Vignolo, aseguró que al Kun "el gustaría retirarse en Independiente" si las condiciones están dadas para que pueda disputar "algunos partidos". ¿Se dará?