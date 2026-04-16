Champions League: sin Real Madrid ni Barcelona, así quedaron los cruces de la semifinal

Cuándo se juegan las semifinales de la Champions

El calendario también está confirmado. Los partidos de ida se disputarán el 28 y el 29 de abril, mientras que las revanchas tendrán lugar el 5 y el 6 de mayo. De esta manera, en pocas semanas quedarán definidos los dos finalistas.

En esta edición, además de las eliminaciones de Real Madrid y Barcelona, también se despidieron equipos como Liverpool y Sporting de Lisboa, lo que terminó de configurar un cuadro inesperado en la recta final.

Con cuatro candidatos firmes y sin un claro favorito, la Champions League se encamina hacia unas semifinales que prometen emociones fuertes y que definirán quiénes lucharán por la gloria europea.