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Champions League: sin Real Madrid ni Barcelona, así quedaron los cruces de la semifinal

Cuatro importantes equipos avanzaron a semifinales de la Champions League en una edición marcada por eliminaciones inesperadas y cruces que prometen máxima intensidad.

Champions League: sin Real Madrid ni Barcelona, así quedaron los cruces de la semifinal

La UEFA Champions League entró en su etapa decisiva y ya quedaron definidos los cuatro equipos que siguen en carrera por el título. Con varias sorpresas en el camino, las semifinales se jugarán sin dos gigantes como Real Madrid y FC Barcelona, que fueron eliminados en la instancia previa.

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El festejo de Julián Álvarez en el 1-0 del Colchonero (Crédito: Lluis GENE/AFP)
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Los clasificados a esta fase son Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Arsenal y Atlético de Madrid, que buscarán meterse en la gran final del torneo más importante de Europa a nivel clubes.

Cómo quedaron los cruces de semifinales de la Champions League

Las llaves ya están definidas y prometen duelos de alto impacto. Por un lado, el Bayern Munich se enfrentará al Paris Saint-Germain, con el partido de ida en Francia. En la otra serie, Arsenal se medirá ante Atlético de Madrid, comenzando la eliminatoria en España.

Ambos cruces reúnen estilos y realidades diferentes, con equipos que llegan en buen momento y que supieron dejar en el camino a rivales de peso en las rondas anteriores.

Cuándo se juegan las semifinales de la Champions

El calendario también está confirmado. Los partidos de ida se disputarán el 28 y el 29 de abril, mientras que las revanchas tendrán lugar el 5 y el 6 de mayo. De esta manera, en pocas semanas quedarán definidos los dos finalistas.

En esta edición, además de las eliminaciones de Real Madrid y Barcelona, también se despidieron equipos como Liverpool y Sporting de Lisboa, lo que terminó de configurar un cuadro inesperado en la recta final.

Con cuatro candidatos firmes y sin un claro favorito, la Champions League se encamina hacia unas semifinales que prometen emociones fuertes y que definirán quiénes lucharán por la gloria europea.

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