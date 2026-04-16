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Florentino Pérez estalló tras la eliminación del Real Madrid y criticó duramente al plantel

El presidente del Real Madrid bajó al vestuario tras la eliminación ante Bayern Munich y cuestionó con dureza el rendimiento del equipo en una temporada sin títulos.

Florentino Pérez estalló tras la eliminación del Real Madrid y criticó duramente al plantel

El golpe de la eliminación en la UEFA Champions League todavía resuena en el Real Madrid y tuvo un capítulo fuerte puertas adentro. Tras la caída ante el Bayern Munich en los cuartos de final, el presidente Florentino Pérez bajó al vestuario del Allianz Arena y dejó un mensaje directo al plantel.

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“No se ha estado a la altura de la exigencia del club”, lanzó el dirigente, en un discurso que comenzó con tono de apoyo pero rápidamente derivó en una crítica contundente. La eliminación significó un nuevo golpe en una temporada sin títulos, algo que en el club consideran inadmisible.

Qué le dijo Florentino Pérez al plantel tras la eliminación

El presidente fue claro al marcar el nivel de exigencia que implica vestir la camiseta del Real Madrid. “Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, expresó ante los jugadores.

Además, remarcó la responsabilidad que conlleva formar parte del club: “Ser jugador del Real Madrid es un privilegio, pero también una responsabilidad, y muchos no han cumplido con esa responsabilidad”. Sus palabras reflejan el descontento por el rendimiento general del equipo, especialmente en el plano internacional.

Cómo impacta esta situación en el futuro del equipo

Pese a la dureza del mensaje, Florentino Pérez no apuntó directamente contra el cuerpo técnico y ratificó a Álvaro Arbeloa hasta el final de la temporada. Sin embargo, dejó entrever que el club evaluará opciones de cara al futuro.

Uno de los focos de crítica estuvo en los refuerzos incorporados en el último mercado, por los que se invirtieron 180 millones de euros. Solo Trent Alexander-Arnold logró consolidarse como titular, mientras que otros nombres como Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Dean Huijsen tuvieron poca o nula participación.

Los números también respaldan la preocupación: en las últimas dos temporadas el equipo disputó 117 partidos y perdió 26, mientras que en el calendario actual suma 12 derrotas en 49 encuentros.

Con seis partidos por delante en La Liga, incluido el clásico ante el FC Barcelona, el presidente fue tajante sobre lo que espera: “Finalicen al menos con dignidad esta temporada”.

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