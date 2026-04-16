Florentino Pérez estalló tras la eliminación del Real Madrid y criticó duramente al plantel

Cómo impacta esta situación en el futuro del equipo

Pese a la dureza del mensaje, Florentino Pérez no apuntó directamente contra el cuerpo técnico y ratificó a Álvaro Arbeloa hasta el final de la temporada. Sin embargo, dejó entrever que el club evaluará opciones de cara al futuro.

Uno de los focos de crítica estuvo en los refuerzos incorporados en el último mercado, por los que se invirtieron 180 millones de euros. Solo Trent Alexander-Arnold logró consolidarse como titular, mientras que otros nombres como Franco Mastantuono, Álvaro Carreras y Dean Huijsen tuvieron poca o nula participación.

Los números también respaldan la preocupación: en las últimas dos temporadas el equipo disputó 117 partidos y perdió 26, mientras que en el calendario actual suma 12 derrotas en 49 encuentros.

Con seis partidos por delante en La Liga, incluido el clásico ante el FC Barcelona, el presidente fue tajante sobre lo que espera: “Finalicen al menos con dignidad esta temporada”.