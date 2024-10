Emotivo reencuentro: los campeones del 86 visitaron a Carlos Bilardo

Estos encuentros no solo reflejan la lealtad que une a la Generación del 86, sino también el agradecimiento hacia Bilardo, quien, con su entrega y dedicación, los lideró hacia una de las mayores hazañas en la historia del fútbol argentino.

La emotiva revelación del hermano de Carlos Bilardo: "Cuando Messi hace un gol..."

Desde hace varios años, la vida de Carlos Bilardo se ha vuelto bastante privada, especialmente después de su diagnóstico de síndrome de Hakin-Adams, una enfermedad neurológica progresiva. No obstante, su hermano Jorge comparte algunos detalles sobre la rutina del Doctor en su residencia de Caballito. En las últimas horas, Jorge reveló una anécdota interesante sobre el exentrenador y sus impresiones sobre los partidos de Lionel Messi en la MLS: "Cuando hace un gol, Carlos se ríe y dice: 'La puta, este juega bien'".

image.png

En una entrevista que brindó a Super Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad) en 2023, expresó: "Carlos está bien. Se baña, se cambia y come. Está en la casa con un enfermero y ve los partidos. Messi le saca una sonrisa. Cuando hace un gol, Carlos se ríe, se le dibuja una sonrisa y dice: 'La puta, este juega bien'. Cuando hace un gol de tiro libre, Carlos sabe que los practica. Es más, Carlos le había dicho, cuando Diego (Maradona) era el entrenador, que no jugara tanto a la derecha y vaya más al medio, como lo hace ahora".

Además de esta anécdota sobre los partidos de Messi, el hermano de Bilardo también proporcionó información sobre el tratamiento continuo que sigue el campeón del mundo en 1986 para su enfermedad, que fue diagnosticada antes del comienzo de la pandemia. Jorge explicó: "Es una enfermedad que los médicos le dijeron que de esto no se va a morir. Se va a morir de otra cosa, pero de esto no. Lo único que no sigue es una charla, una conversación. Por ejemplo, vos le decís: 'Che, Carlos, hace calor'. Y él te contesta que sí y la corta ahí. Nos reconoce a todos, eso es bueno, pero no tiene la charla de una conversación. Habla poco".