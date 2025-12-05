En vivo, el sorteo del Mundial 2026: seguí el minuto a minuto del evento más importante del año

Live Blog Post

Cómo será el sorteo y la distribución de los grupos

El sorteo tendrá varias particularidades. Estados Unidos, México y Canadá ya están definidos como cabezas de serie en los grupos D, A y B, respectivamente, para asegurar que jueguen la fase de grupos en su propio país.

México abrirá el torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca y disputará dos partidos en Ciudad de México y uno en Guadalajara.

Canadá debutará en Toronto y luego se trasladará a Vancouver.

Estados Unidos jugará dos encuentros en Los Ángeles y uno en Seattle.

Además, la FIFA estableció que Argentina y España, las dos mejor ubicadas en el ranking, quedarán en lados opuestos del cuadro tras la fase de grupos, pudiendo cruzarse solo en una eventual final. Lo mismo se aplicará para Francia e Inglaterra.

Otra particularidad del sorteo será que equipos de la misma confederación no podrán compartir grupo, con la única excepción de la UEFA, que al tener 16 clasificados podrá tener hasta dos selecciones europeas por zona en algunos casos.