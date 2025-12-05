En vivo Radio La Red
En vivo, el sorteo del Mundial 2026: seguí el minuto a minuto del evento más importante del año

Este viernes, desde las 14 (hora de la Argentina) se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. La ceremonia se llevará a cabo en Washington, Estados Unidos.

EN VIVO

Este viernes, desde las 14 (hora argentina), en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C., se realizará el sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. La Selección Argentina, defensora del título, será cabeza de grupo y estará en el Bombo 1. Seguilo en vivo.

Sorteo del Mundial 2026: EN VIVO

Cómo será el sorteo y la distribución de los grupos

El sorteo tendrá varias particularidades. Estados Unidos, México y Canadá ya están definidos como cabezas de serie en los grupos D, A y B, respectivamente, para asegurar que jueguen la fase de grupos en su propio país.

  • México abrirá el torneo el 11 de junio en el Estadio Azteca y disputará dos partidos en Ciudad de México y uno en Guadalajara.

  • Canadá debutará en Toronto y luego se trasladará a Vancouver.

  • Estados Unidos jugará dos encuentros en Los Ángeles y uno en Seattle.

Además, la FIFA estableció que Argentina y España, las dos mejor ubicadas en el ranking, quedarán en lados opuestos del cuadro tras la fase de grupos, pudiendo cruzarse solo en una eventual final. Lo mismo se aplicará para Francia e Inglaterra.

Otra particularidad del sorteo será que equipos de la misma confederación no podrán compartir grupo, con la única excepción de la UEFA, que al tener 16 clasificados podrá tener hasta dos selecciones europeas por zona en algunos casos.

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Los 48 equipos se repartirán en cuatro bombos de 12 selecciones cada uno, definidos por el ranking FIFA. Así quedarán:

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y seis equipos que saldrán de los repechajes de marzo, en los que aparecen candidatos como Italia, Suecia, Dinamarca, Bolivia, Jamaica o Surinam.

Por dónde se podrá ver el sorteo del Mundial 2026

La ceremonia del sorteo del Mundial 2026 será transmitida por TyC Sports, DSports y la FIFA mediante sus canales oficiales.

A qué hora es el Sorteo del Mundial 2026

  • 14.00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 13.00: Bolivia y Venezuela
  • 12.00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)
  • 11.00: México y Estados Unidos (Central-CST)
  • 10.00: Estados Unidos (Montaña-MST)
  • 09.00: Estados Unidos (Pacífico-PST)

