Deportes
Gabriel Batistuta
Selección Argentina
FÚTBOL

Se la jugó: el pronóstico de Gabriel Batistuta sobre la Selección Argentina para el Mundial 2026

Gabriel Batistuta analizó el presente del equipo de Lionel Scaloni y se animó a proyectar el futuro de la Selección argentina en el Mundial 2026.

La cercanía del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 empieza a generar un clima de expectativa creciente en torno a la Selección Argentina. Como vigente campeona del mundo, cada señal, análisis o declaración relacionada al equipo dirigido por Lionel Scaloni toma relevancia inmediata. Y mucho más cuando proviene de una de las leyendas más respetadas del fútbol nacional. Gabriel Batistuta, símbolo de la Albiceleste y uno de los goleadores más influyentes de su historia, dejó un mensaje que no pasó desapercibido.

Foto: @Argentina

Durante una entrevista con TyC Sports, el “Bati” no solo expresó su confianza en el rendimiento del conjunto argentino, sino que se animó a pronosticar cómo le irá al equipo en la próxima Copa del Mundo. Su postura, lejos de la prudencia habitual en el ambiente, fue categórica y encendió la ilusión de millones.

Qué dijo Gabriel Batistuta sobre el Mundial 2026

En el reportaje, Batistuta se mostró firme respecto al futuro de la Selección argentina. “Estoy convencido de que se juega la final otra vez”, afirmó sin dudar.

Con esa frase, el exdelantero dejó en claro que imagina al equipo no solo superando la fase de grupos y los cruces eliminatorios, sino llegando nuevamente al partido decisivo, tal como ocurrió en Qatar 2022. Su declaración refuerza la idea de que Argentina continúa siendo una potencia y un candidato natural para pelear por el título.

Pero su análisis no se quedó en el simple optimismo. Batistuta justificó su convicción señalando que el actual plantel está incluso mejor que en Qatar, algo que llamó particularmente la atención. Para él, el salto de madurez obtenido tras la conquista en Lusail consolidó la identidad del grupo y fortaleció su mentalidad competitiva.

Por qué Batistuta considera que la Selección está mejor que en Qatar

El goleador histórico explicó que la experiencia ganadora y la cohesión del plantel son factores decisivos. Según sus palabras, los jugadores “saben a qué juegan y están relajados porque saben lo que es ganar”. Ese equilibrio emocional, sumado al conocimiento táctico y al funcionamiento consolidado, posiciona a la Selección entre los mejores equipos del mundo según su criterio.

Además, destacó que el equipo se mantiene competitivo y preparado para enfrentarse de igual a igual con cualquier rival del escenario internacional. Para Batistuta, la solidez actual no es circunstancial, sino el resultado de un proceso sostenido por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

Cómo imagina Batistuta el rol de Lionel Messi en 2026

Uno de los pasajes más resonantes de la entrevista estuvo dedicado a Lionel Messi. Batistuta evitó especulaciones complejas y lo definió de manera simple y directa: “Lo imagino como el Lionel Messi de siempre”.

Incluso señaló que el menor ritmo competitivo de la MLS podría jugar a favor del capitán en términos físicos, permitiéndole llegar en buen estado a la cita mundialista. Su visión confirma que espera ver a Messi nuevamente como pieza central del funcionamiento del equipo, más allá del paso del tiempo y de los cambios en su entorno futbolístico.

Qué opina Batistuta sobre la competencia entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez

La Selección llega a 2026 con dos delanteros de elite mundial: Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Lejos de plantearlo como un conflicto o un desafío incómodo para Scaloni, Batistuta describió esa competencia interna como una ventaja: “Me encantan ambos. Es un lindo problema”.

El exgoleador valoró especialmente la polifuncionalidad de los dos atacantes. Tanto Lautaro como Julián —dijo— pueden ser líderes, presionar alto, marcar goles y generar desequilibrio. Para él, cualquiera de los dos está capacitado para asumir el rol principal, lo que convierte la delantera argentina en uno de los puntos más fuertes del plantel.

Qué impacto genera este pronóstico en la previa del Mundial

Las palabras de Batistuta llegan en un momento en el que la Selección Argentina mantiene una línea estable de rendimiento y se ubica entre las grandes potencias del fútbol mundial. Su visión refuerza el clima de ilusión que rodea al equipo y se suma a la expectativa que despierta la posible última aparición mundialista de Lionel Messi.

Si bien aún falta tiempo para el inicio del torneo, el mensaje del “Bati” funciona como un anticipo del entusiasmo que acompañará al conjunto de Scaloni rumbo a una nueva Copa del Mundo. Para una selección acostumbrada a competir al máximo nivel, el respaldo de una figura histórica como Batistuta no hace más que potenciar la confianza del hincha argentino.

