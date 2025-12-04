Un privilegio: el inesperado rol que tendrá Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026

Cómo impacta el sorteo en el camino de Argentina hacia el Mundial 2026

Argentina llegará como cabeza de serie en el Bombo 1, compartiendo ese lugar con los seleccionados mejor ubicados en el ranking FIFA. Esto implica que evitará en la fase de grupos a las principales potencias del mundo y comenzará a delinear un recorrido que, por primera vez, estará marcado por un formato ampliado y una mayor cantidad de compromisos.

Con 48 selecciones, el Mundial cruzará a los equipos desde la primera fase en una distribución diferente a la tradicional: más grupos, más partidos y una mayor variedad de escenarios. En ese contexto, el sorteo adquiere un peso determinante. Para los campeones defensores, conocer a sus rivales iniciales es el primer paso para planificar viajes, recuperación, logística, tiempos de descanso y adaptación a las temperaturas, especialmente en una Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con desplazamientos extensos y condiciones climáticas diversas.

Dónde y cuándo se podrá ver el sorteo del Mundial 2026

El evento será transmitido desde las 14 (hora argentina) a través de los canales oficiales de la FIFA y por FIFA.com, donde se podrá seguir en vivo la ceremonia completa, incluidos los momentos protocolares previos, las participaciones de invitados especiales y, por supuesto, la aparición de Scaloni con la Copa del Mundo.

Para los fanáticos de la Selección Argentina, el sorteo marcará el inicio formal del camino hacia un torneo en el que el equipo buscará defender el título obtenido en 2022 y sostener la identidad futbolística que consolidó durante los últimos años.

Scaloni, nuevamente en el centro del mundo

Aunque el rol de ingresar el trofeo es simbólico, la imagen tendrá un peso significativo: Scaloni, vestido de gala y llevando la Copa que Argentina levantó en Lusail, se ubicará en el corazón de un evento que el planeta fútbol observa con máxima atención. Será un nuevo reconocimiento a un ciclo que transformó a la Selección, que devolvió al equipo al primer plano internacional y que, a tres años del título en Qatar, continúa generando respeto internacional.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó, y este viernes el entrenador argentino volverá a estar frente a los ojos del mundo en un gesto cargado de historia, identidad y orgullo albiceleste.