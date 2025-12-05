Colapinto sorprendió en Abu Dabi: el tiempo que ilusiona a Alpine en el cierre de la F1

-
Lando Norris (McLaren): 1m 24.485s
Max Verstappen (Red Bull): +0.008
Charles Leclerc (Ferrari): +0.016
Kimi Antonelli (Mercedes): +0.123
Nico Hülkenberg (Sauber): +0.144
George Russell (Mercedes): +0.248
Gabriel Bortoleto (Sauber): +0.257
Oliver Bearman (Haas): +0.274
Carlos Sainz (Williams): +0.286
Franco Colapinto (Alpine): +0.370
Ryo Hirakawa (Haas): +0.449
Isak Hadjar (Racing Bulls): +0.492
Paul Aron (Alpine): +0.719
Pato O’Ward (McLaren): +0.761
Arvid Lindblad (Red Bull): +0.771
Arthur Leclerc (Ferrari): +0.875
Ayumu Iwasa (Racing Bulls): +0.990
Luke Browning (Williams): +1.005
Jak Crawford (Aston Martin): +1.404
Cian Shields (Aston Martin): +1.947
Norris fue el más rápido, con un McLaren fuerte desde la primera vuelta. Muy cerca quedó Verstappen, mientras que Leclerc completó el Top 3 a solo 16 milésimas.
A qué hora es la segunda práctica libre del GP de Abu Dabi
La FP2 se disputará este viernes, con un horario clave para la puesta a punto nocturna que caracteriza a Yas Marina.
Horario de la FP2 por país:
Argentina / Brasil / Uruguay / Chile / Paraguay: 10.00 a 11.00
Bolivia / Venezuela: 09.00 a 10.00
Estados Unidos (EST): 08.00 a 09.00
Perú: 08.00 a 09.00
Ecuador / Colombia: 07.00 a 08.00
Estados Unidos (CST): 06.00 a 07.00
México: 06.00 a 07.00
Cómo es el circuito de Yas Marina y por qué es clave en la definición del título
El trazado de Abu Dabi está presente en la F1 desde 2009 y es una de las sedes más imponentes del calendario. Combina sectores veloces con curvas lentas que suelen poner a prueba el desgaste de neumáticos y la gestión del ritmo.
Datos del circuito:
Primer GP: 2009
Vueltas: 58
Longitud: 5,281 km
Distancia total: 306,183 km
Récord de vuelta: 1:26.103 (Max Verstappen, 2021)
Al ser la última fecha, Yas Marina suele definir campeonatos, y esta temporada no es la excepción. Norris y Verstappen llegan separados por pocos puntos y cada sesión resulta crucial.
Dónde ver en vivo el GP de Abu Dabi desde Argentina
La cobertura del fin de semana estará disponible a través de Fox Sports, tanto en TV como en plataformas digitales.
En TV:
Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD)
DirecTV: canales 605 (SD) y 1605 (HD)
Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD)
Online: