Colapinto sorprendió en Abu Dabi: el tiempo que ilusiona a Alpine en el cierre de la F1

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una gran primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dabi, última fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Qué dejó la sesión inicial, el cronograma del fin de semana y dónde ver en vivo las próximas actividades.

El último fin de semana de la temporada 2025 de la Fórmula 1 comenzó con ritmo alto en el circuito de Yas Marina. Con el campeonato aún por definirse, todas las miradas se posaron rápidamente en la primera práctica libre del Gran Premio de Abu Dabi. Allí, Franco Colapinto, piloto de Alpine, tuvo una presentación sólida y consistente: terminó en el 10° puesto, con un registro de +0.370s respecto del más rápido del día, el británico Lando Norris.

image

La actuación del argentino se dio en una sesión cargada de trabajo para las escuderías, que iniciaron la puesta a punto de cara a un fin de semana decisivo. En el caso de Alpine, Colapinto asumió mayor responsabilidad porque su compañero Pierre Gasly no participó de la FP1: su puesto fue ocupado por el rookie Paul Aron, quien se ubicó 13°.

Cómo terminó Franco Colapinto la primera práctica libre en Abu Dabi

La FP1 dejó un panorama competitivo y, en algunos casos, sorprendente. Colapinto se metió entre los diez mejores —una zona valiosa para Alpine en el arranque del fin de semana— y volvió a mostrar ritmo firme en tandas cortas.

Los tiempos de la FP1 fueron:

  • Lando Norris (McLaren): 1m 24.485s

  • Max Verstappen (Red Bull): +0.008

  • Charles Leclerc (Ferrari): +0.016

  • Kimi Antonelli (Mercedes): +0.123

  • Nico Hülkenberg (Sauber): +0.144

  • George Russell (Mercedes): +0.248

  • Gabriel Bortoleto (Sauber): +0.257

  • Oliver Bearman (Haas): +0.274

  • Carlos Sainz (Williams): +0.286

  • Franco Colapinto (Alpine): +0.370

  • Ryo Hirakawa (Haas): +0.449

  • Isak Hadjar (Racing Bulls): +0.492

  • Paul Aron (Alpine): +0.719

  • Pato O’Ward (McLaren): +0.761

  • Arvid Lindblad (Red Bull): +0.771

  • Arthur Leclerc (Ferrari): +0.875

  • Ayumu Iwasa (Racing Bulls): +0.990

  • Luke Browning (Williams): +1.005

  • Jak Crawford (Aston Martin): +1.404

  • Cian Shields (Aston Martin): +1.947

Norris fue el más rápido, con un McLaren fuerte desde la primera vuelta. Muy cerca quedó Verstappen, mientras que Leclerc completó el Top 3 a solo 16 milésimas.

A qué hora es la segunda práctica libre del GP de Abu Dabi

La FP2 se disputará este viernes, con un horario clave para la puesta a punto nocturna que caracteriza a Yas Marina.

Horario de la FP2 por país:

  • Argentina / Brasil / Uruguay / Chile / Paraguay: 10.00 a 11.00

  • Bolivia / Venezuela: 09.00 a 10.00

  • Estados Unidos (EST): 08.00 a 09.00

  • Perú: 08.00 a 09.00

  • Ecuador / Colombia: 07.00 a 08.00

  • Estados Unidos (CST): 06.00 a 07.00

  • México: 06.00 a 07.00

Cómo es el circuito de Yas Marina y por qué es clave en la definición del título

El trazado de Abu Dabi está presente en la F1 desde 2009 y es una de las sedes más imponentes del calendario. Combina sectores veloces con curvas lentas que suelen poner a prueba el desgaste de neumáticos y la gestión del ritmo.

Datos del circuito:

  • Primer GP: 2009

  • Vueltas: 58

  • Longitud: 5,281 km

  • Distancia total: 306,183 km

  • Récord de vuelta: 1:26.103 (Max Verstappen, 2021)

Al ser la última fecha, Yas Marina suele definir campeonatos, y esta temporada no es la excepción. Norris y Verstappen llegan separados por pocos puntos y cada sesión resulta crucial.

Dónde ver en vivo el GP de Abu Dabi desde Argentina

La cobertura del fin de semana estará disponible a través de Fox Sports, tanto en TV como en plataformas digitales.

En TV:

  • Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD)

  • DirecTV: canales 605 (SD) y 1605 (HD)

  • Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD)

Online:

  • Disney+ (servicio de streaming que integra ESPN)

  • Fox Sports vía Telecentro Play, D Go y Flow

