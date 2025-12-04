En vivo Radio La Red
Sorteo del Mundial 2026: qué hay que saber y cómo será el camino de la Selección Argentina

La ceremonia será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington. Habrá presencia de todas las figuras internacionales del fútbol.

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, y la FIFA trasladó el trofeo dorado a Washington, donde tendrá lugar la ceremonia que definirá las 12 zonas del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Argentina está en el Bombo 1 como cabeza de serie, junto con los países anfitriones, Brasil y las potencias de Europa.

Leé también "Un truquito hicimos": la historia y mitos ocultos de los sorteos mundiales de fútbol de la FIFA
La hiistoria negra del sorteo de los mundiales. Siempre hay sospechas, ¿Qué pasará en el sorteo del Mundial 26?

El sorteo se podrá ver en vivo de manera online a través de FIFA.com. La transmisión comenzará a las 12 (hora local), 14 (Argentina/Uruguay/Chile), 12 (Colombia/Ecuador/Perú) y 11 (México).

En la previa, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llevó la Copa del Mundo al Salón Oval y se la entregó al presidente estadounidense Donald Trump, en la previa del evento que se realizará en el Kennedy Center.

El torneo comenzará el 9 de junio y finalizará 40 días más tarde, con la gran final programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Donald Trump recibió a Gianni Infantino en el Salón Oval. (Foto: AP)

En tanto, durante la ceremonia, según The New York Times, Trump será distinguido con el nuevo “Premio de la Paz” que otorgará la FIFA. “Sin el presidente Trump, no habría paz, había dicho Infantino semanas atrás en Egipto, anticipando la condecoración.

Cómo será el sorteo del Mundial 2026

Para el sorteo, las 42 selecciones clasificadas y las 6 que restan definirse se repartirán en cuatro bombos.

Los cabezas de serie serán:

  • México, Estados Unidos y Canadá (por ser anfitriones)
  • Los nueve mejores del ranking FIFA: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania

Mundial 2026: nuevo formato, más selecciones y 12 grupos

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de 4 equipos.

Puntos clave del nuevo formato:

  • Participan 48 selecciones
  • 12 grupos de 4 equipos
  • Clasifican 32 a la siguiente fase: los dos primeros y los ocho mejores terceros
  • Se incorpora por primera vez la instancia de 16avos de final
  • No pueden coincidir equipos de la misma confederación en un mismo grupo (excepto UEFA, que puede tener hasta dos)
  • México, Canadá y EE.UU. encabezarán los grupos A, B y D
  • El cuadro final se divide en dos llaves hasta semifinales
  • España y Argentina (1.º y 2.º del ranking) irán por lados opuestos si ganan sus grupos
La ceremonia será en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington.

Lionel Scaloni tendrá un rol especial en el sorteo

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, participará de la ceremonia en Washington con un papel destacado: será quien ingrese al escenario con la Copa del Mundo en sus manos, evocando el título logrado en Qatar 2022.

Scaloni, que no suele mostrarse cómodo en ceremonias protocolares, aceptó la tarea y será una de las figuras más esperadas de la gala mundialista.

Cómo se distribuyeron los bombos

En el bombo 2, Croacia aparece como uno de los más complicados que puede aparecer en fase de grupos, aunque también está Marruecos, selección que viene en ascenso futbolístico y que ganó el Mundial sub20 de este año. Otro rival difícil que podría tener Argentina, es Senegal, una de las selecciones más fuertes de África.

En el bombo 3, Arabia Saudita, viejo conocido, podría ser rival nuevamente en fase de grupos. Se le suman Egipto con Mohamed Salah, Noruega con Erling Haaland y Escocia de gran presente.

En el bombo 4 aparecen selecciones de menor nivel futbolístico, como Curazao, Cabo Verde, entre otros. Además, falta confirmar qué selecciones accederán al Mundial por repechaje.Bombos confirmados para el sorteo

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo.

Bombo 1

Estados Unidos

México

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Australia

Austria

Colombia

Corea del Sur

Croacia

Ecuador

Irán

Japón

Marruecos

Senegal

Suiza

Uruguay

Bombo 3

Arabia Saudita

Argelia

Costa de Marfil

Egipto

Escocia

Noruega

Panamá

Paraguay

Qatar

Sudáfrica

Túnez

Uzbekistán

Bombo 4

Cabo Verde

Curazao

Ghana

Haití

Jordania

Nueva Zelanda

Repechaje UEFA (4 plazas)

Repechaje Internacional (2 plazas)

