El verdadero motivo por el que Lionel Messi no irá al sorteo del Mundial 2026

Aunque vive en Estados Unidos, viajar desde Miami a Washington en la antesala de una final no es lo ideal para un futbolista de su jerarquía ni para la planificación del equipo. Por eso, el capitán de la Selección Argentina se quedó en Florida, enfocado en el partido decisivo con su club.

Quién representará a la Selección Argentina en el sorteo del Mundial 2026

El que sí estará en Washington es Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, quien viajó junto a su cuerpo técnico para participar de la ceremonia. No solo asistirá, sino que tendrá un rol central y simbólico: será el encargado de ingresar la Copa del Mundo al escenario.

Ese privilegio corresponde exclusivamente al técnico campeón vigente. En el sorteo previo a Qatar, la función había estado a cargo de Didier Deschamps por el título obtenido con Francia en Rusia 2018. Ahora, es Scaloni quien llevará el trofeo que Argentina conquistó en Lusail.

Qué se definirá en el sorteo y por qué es importante para la Selección

La ceremonia comenzará a las 14:00 (hora argentina) y marcará el inicio del camino hacia el Mundial 2026, la primera edición con 48 equipos, 12 grupos y un formato ampliado. El sorteo determinará cómo quedarán conformados cada uno de esos grupos y cuál será el primer rival del conjunto nacional.

Argentina, como campeona del mundo, estará ubicada en el Bombo 1, junto a los seleccionados mejor posicionados en el ranking FIFA. Esto garantiza que el equipo no compartirá zona con otras potencias en la fase inicial.

A partir de la definición del grupo, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni podrá comenzar a delinear la logística, analizar rivales, estudiar recorridos y planificar la preparación para la competencia.

Qué rol tiene el sorteo en el armado del Mundial 2026

El sorteo es el primer gran paso hacia una Copa del Mundo que será diferente a todas. Con 48 equipos, partidos distribuidos en tres países y una cantidad récord de sedes, la edición 2026 demandará una organización milimétrica.

La ceremonia en Washington no solo mostrará cómo quedarán los grupos, sino que también dará inicio al proceso que continuará al día siguiente con la presentación del fixture completo: fechas, horarios y sedes de cada encuentro de la fase de grupos.

Ese calendario detallado será clave para las selecciones y también para los millones de hinchas que ya están siguiendo las instancias previas del Mundial, que lleva vendidas casi dos millones de entradas en todo el planeta.

Cuál es la expectativa alrededor de Argentina

Como vigente campeona del mundo, la Selección Argentina llega al sorteo con un prestigio renovado y con la expectativa de iniciar el camino hacia otro gran desafío. Con Messi como emblema y Scaloni como líder de un ciclo histórico, el país estará pendiente de cómo será el recorrido inicial en una Copa del Mundo que promete batir todos los récords.

Aunque el capitán no estará en Washington, su ausencia tiene una explicación clara: una final lo espera en Miami. Y mientras Messi intenta sumar un nuevo título a su carrera, Scaloni será quien represente a la Albiceleste ante el planeta fútbol.