¡Es oficial! Independiente presentó a su nuevo director técnico

Vaccari destacó que Marcelo Bielsa y Gabriel Heinze fueron de gran ayuda en su formación como entrenador y afirmó que le "encanta la presión". Además, el entrnador explicó por qué aceptó el desafío de dirigir a Independiente en un momento delicado institucionalmente: "¿Por qué Independiente y por qué no otra? Porque está el olor a sangre. Me encanta. Eso lo disfruto. La preparación para mí es constante. No termina nunca en el entrenador".

En cuanto a sus objetivos, Vaccari detalló: "En cuanto a los objetivos, en el corto plazo es lograr un estilo visible de juego, que la gente se sienta identificada, que la gente esté cómoda y lograr tener un equipo competitivo, que en todas las canchas salga a jugar de la misma manera. Esos son los objetivos más importantes. No me enfoco en los del largo plazo: esos vendrán en consecuencias de los primeros".

Julio Vaccari llega a Independiente acompañado por Gastón Machín, Gino Navone y Gastón Saccani como sus ayudantes de campo. Después del receso por la Copa América, el plantel del Rojo comenzará la pretemporada el 27 de junio.