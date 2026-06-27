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Escándalo en Cabo Verde antes de jugar con Argentina: su capitán es investigado por una denuncia de violación

Una mujer brasileña que trabajó con la delegación durante un viaje por Nueva Zelanda en marzo, señala a Ryan Mendes como culpable. La policía analiza pruebas médicas y cámaras de seguridad.

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La justicia analiza las fotos

La justicia analiza las fotos, el informe médico y el registro de las cámaras del hotel incoporadas al expediente (Foto: Reuters).

A pocos días del esperado cruce ante Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026, la selección de Cabo Verde quedó envuelta en un escándalo que trasciende lo deportivo. Ryan Mendes, capitán y máxima figura del conjunto africano, es investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una mujer brasileña, según reveló el portal Globo Esporte.

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La denuncia fue radicada el pasado 10 de abril y está acompañada por fotografías de lesiones y un informe médico que documenta hematomas y otras heridas sufridas por la denunciante. La mujer había sido contratada por la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda para desempeñarse como intérprete de la delegación caboverdiana durante la fecha FIFA disputada en marzo.

De acuerdo con la denuncia, el hecho habría ocurrido el 27 de marzo en un hotel de Auckland, pocas horas después del amistoso que Cabo Verde disputó frente a Chile. La intérprete aseguró que fue convocada a una habitación del hotel porque creyó que debía cumplir funciones laborales. Sin embargo, al advertir que se trataba de una reunión social decidió retirarse y regresar a su habitación.

Según su relato, minutos más tarde Ryan Mendes golpeó la puerta de su cuarto y, cuando ella abrió, la habría agredido físicamente antes de violarla. Siempre según la denuncia difundida por el medio brasileño, el examen médico constató hematomas en el cuello, los senos, los labios, las piernas y los glúteos, además de lesiones genitales compatibles con una agresión sexual.

Ryan Mendes, capit&aacute;n de Cabo Verde (Foto: Reuters)

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde (Foto: Reuters)

Las fotografías tomadas tras el episodio, el informe forense y los registros de las cámaras de seguridad del hotel forman parte del material que analiza la Policía de Nueva Zelanda en el marco de una investigación que continúa abierta.

La denunciante también afirmó que intentó obtener respuestas de la Federación Caboverdiana de Fútbol, de la FIFA y de la federación neozelandesa. Según sostuvo, presentó documentación y solicitó formalmente que el futbolista fuera apartado del Mundial 2026, pero asegura que no recibió respuesta.

La investigación podría extenderse durante seis meses

Las autoridades de Nueva Zelanda confirmaron que el expediente continúa en trámite, aunque aclararon que, debido a las leyes de privacidad del país, no brindarán detalles sobre las personas involucradas ni sobre el avance de la causa.

El proceso incluye el análisis de las pruebas médicas, los videos de seguridad y otros elementos recolectados por los investigadores. De acuerdo con la legislación neozelandesa, este tipo de investigaciones puede demandar hasta seis meses antes de que la fiscalía determine si corresponde presentar cargos penales.

En caso de una condena por violencia sexual, la legislación de Nueva Zelanda contempla penas de hasta 20 años de prisión. Si la investigación derivara en una orden de captura internacional, el país podría solicitar la extradición del futbolista o gestionar una notificación de Interpol, aunque actualmente no existe un tratado de extradición entre Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Quién es Ryan Mendes, el capitán que enfrentará a la Argentina

Ryan Mendes, de 36 años, milita actualmente en el Igdir FK de la Segunda División de Turquía y es el capitán histórico de Cabo Verde, selección que disputa el primer Mundial de su historia.

El delantero fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos y, salvo una decisión de último momento, integra la lista de convocados para enfrentar a la Selección argentina el próximo viernes en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026.

Hasta el momento, el futbolista no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia ni sobre la investigación que lleva adelante la Policía de Nueva Zelanda. Tampoco la Federación Caboverdiana de Fútbol emitió un comunicado oficial sobre el caso.

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