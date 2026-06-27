Escándalo en Cabo Verde antes de jugar con Argentina: su capitán es investigado por una denuncia de violación

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde (Foto: Reuters)

Las fotografías tomadas tras el episodio, el informe forense y los registros de las cámaras de seguridad del hotel forman parte del material que analiza la Policía de Nueva Zelanda en el marco de una investigación que continúa abierta.

La denunciante también afirmó que intentó obtener respuestas de la Federación Caboverdiana de Fútbol, de la FIFA y de la federación neozelandesa. Según sostuvo, presentó documentación y solicitó formalmente que el futbolista fuera apartado del Mundial 2026, pero asegura que no recibió respuesta.

La investigación podría extenderse durante seis meses

Las autoridades de Nueva Zelanda confirmaron que el expediente continúa en trámite, aunque aclararon que, debido a las leyes de privacidad del país, no brindarán detalles sobre las personas involucradas ni sobre el avance de la causa.

El proceso incluye el análisis de las pruebas médicas, los videos de seguridad y otros elementos recolectados por los investigadores. De acuerdo con la legislación neozelandesa, este tipo de investigaciones puede demandar hasta seis meses antes de que la fiscalía determine si corresponde presentar cargos penales.

En caso de una condena por violencia sexual, la legislación de Nueva Zelanda contempla penas de hasta 20 años de prisión. Si la investigación derivara en una orden de captura internacional, el país podría solicitar la extradición del futbolista o gestionar una notificación de Interpol, aunque actualmente no existe un tratado de extradición entre Nueva Zelanda y Cabo Verde.

Quién es Ryan Mendes, el capitán que enfrentará a la Argentina

Ryan Mendes, de 36 años, milita actualmente en el Igdir FK de la Segunda División de Turquía y es el capitán histórico de Cabo Verde, selección que disputa el primer Mundial de su historia.

El delantero fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos y, salvo una decisión de último momento, integra la lista de convocados para enfrentar a la Selección argentina el próximo viernes en Miami por los 16avos de final del Mundial 2026.

Hasta el momento, el futbolista no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia ni sobre la investigación que lleva adelante la Policía de Nueva Zelanda. Tampoco la Federación Caboverdiana de Fútbol emitió un comunicado oficial sobre el caso.