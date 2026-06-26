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La tajante aclaración de Nico Occhiato tras los rumores sobre su regreso del Mundial: "La verdad..."

En medio de la ola de especulaciones, Nico Occhiato rompió el silencio y aclaró las versiones que aseguraban que su regreso de la cobertura del Mundial estaba relacionado con el supuesto reclamo millonario que Florencia Peña le habría hecho a Luzu TV tras su salida del canal de streaming.

26 jun 2026, 18:01
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La tajante aclaración de Nico Occhiato tras los rumores sobre su regreso del Mundial: La verdad...

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Luego de que trascendiera que Nico Occhiato y el equipo de Luzu TV regresarían antes de lo previsto de la cobertura del Mundial, en medio del supuesto reclamo millonario que Florencia Peña le habría realizado a la empresa tras su desvinculación, el empresario salió a aclarar los verdaderos motivos de la vuelta y desmintió las versiones que comenzaron a circular.

Según esos rumores, la difusión de una presunta indemnización cercana a los 200 millones de pesos habría reavivado las especulaciones sobre la situación financiera de la señal de streaming. Desde el entorno de la actriz, dijeron que era totalmente falso.

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Occhiato aseguró en su cuenta de X que el regreso ya estaba previsto desde un principio y negó que estuviera relacionado con cuestiones económicas: "Nuestra cobertura del Mundial siempre estuvo planificada y comunicada hasta los dieciseisavos, después del partido de Argentina en Miami".

"La verdad, es curioso todo lo que quisieron instalar: primero, que nos iban a deportar; después, que se nos habían caído las marcas; y ahora, que nos volvemos antes... Qué raro todo, che", sembró la duda el conductor.

Qué decían las versiones sobre la vuelta de Luzu TV del Mundial

En las últimas horas comenzó a circular con fuerza la versión de que Nicolás Occhiato y el equipo de Luzu TV regresarían antes de lo previsto de la cobertura del Mundial 2026, una decisión que muchos vincularon con el supuesto reclamo millonario que Florencia Peña le habría realizado a la empresa tras su escandalosa salida del canal de streaming.

Las especulaciones crecieron luego de que Ángel de Brito revelara que la actriz habría solicitado un resarcimiento de 200 millones de pesos, una cifra que rápidamente generó repercusión y dio lugar a todo tipo de teorías sobre la situación económica de la señal.

Sin embargo, el regreso de Occhiato y los integrantes de Nadie Dice Nada ya estaba previsto desde el comienzo del viaje. Según explicó Fefe Bongiorno en LAM (América TV), la cobertura de Luzu TV siempre tuvo como objetivo seguir únicamente la fase de grupos del certamen.

"Lo dijeron ellos", señaló el panelista, descartando que la vuelta del conductor y su equipo esté relacionada con el conflicto que se desató tras la falsa noticia que dio Peña sobre el padre de Lionel Messi.

De esta manera, una vez finalizado el encuentro entre Argentina y Jordania, correspondiente al cierre del Grupo J, el equipo emprenderá el regreso al país para retomar las transmisiones desde el estudio en Buenos Aires, tal como estaba establecido desde el inicio de la cobertura.

"Para todos los que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", había aclarado el empresario días atrás, al desmentir las versiones que aseguraban que el canal de streaming atravesaba problemas económicos y había perdido patrocinadores tras la polémica con la actriz.

     

 

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