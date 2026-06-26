Uruguay quedó afuera del Mundial y se definió quién será el rival de Argentina en 16avos

En el entretiempo, Marcelo Bielsa reemplazo a Fernando Muslera por Sergio Rochet. A los 10 minutos del segundo tiempo, el director técnico argentino decidió sacar al jugador del Real Madrid, Federico Valverde, para poner al delantero Viñas.

El conjunto de Marcelo Bielsa intentó reaccionar, aunque nunca encontró los caminos para romper la defensa española. La Roja manejó el resultado con autoridad, sostuvo la diferencia y selló el triunfo que le permitió quedarse con el primer puesto del grupo.

Cabo Verde hizo historia y será el rival de Argentina en los 16avos de final

En el otro encuentro de la zona, Cabo Verde igualó 0 a 0 frente a Arabia Saudita y consiguió una clasificación histórica. El empate, sumado al triunfo de España sobre Uruguay, le permitió finalizar segundo en el Grupo H y avanzar por primera vez a los 16avos de final de una Copa del Mundo.

De esta manera, el seleccionado africano se convirtió en el próximo rival de la Selección Argentina. El encuentro se disputará el próximo viernes y pondrá en juego un lugar en los octavos de final del Mundial.

En su primera participación mundialista, Cabo Verde clasificó a 16avos del Mundial 2026. (Foto: Reuters).

La tabla final del Grupo H terminó con España como líder con siete puntos, Cabo Verde como escolta con dos, mientras que Uruguay finalizó tercero y Arabia Saudita cerró la zona sin unidades suficientes para avanzar de ronda.