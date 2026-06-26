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Uruguay quedó afuera del Mundial y se definió quién será el rival de Argentina en 16avos

La Roja derrotó 1 a 0 al equipo de Marcelo Bielsa, terminó como líder del Grupo H y dejó definido el cruce del seleccionado de Lionel Scaloni en los 16avos de final del Mundial.

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Los uruguayos quedaron con 2 puntos en el grupo y no pudieron clasificar como mejor tercero. (Foto: Reuters).

Los uruguayos quedaron con 2 puntos en el grupo y no pudieron clasificar como mejor tercero. (Foto: Reuters).

España derrotó 1 a 0 a Uruguay, terminó como líder del Grupo H y eliminó al equipo dirigido por Marcelo Bielsa de la Copa del Mundo. El conjunto europeo resolvió un encuentro muy parejo gracias a un error de Fernando Muslera sobre el cierre del primer tiempo y cerró la fase de grupos con siete puntos.

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El inicio del partido mostró a España como dominador absoluto de la pelota. El equipo controló la posesión, movió el balón de un lado a otro y generó las primeras aproximaciones con Lamine Yamal como principal amenaza en ataque.

Sin embargo, la pausa para la rehidratación modificó el desarrollo del encuentro. Uruguay adelantó sus líneas, comenzó a presionar la salida rival y logró recuperar varias pelotas en campo contrario. Esa presión le permitió generar las mejores situaciones, aunque Darwin Núñez no estuvo preciso en la definición y desperdició las oportunidades más claras de la Celeste.

Marcelo Bielsa meti&oacute; mano en el segundo tiempo y sac&oacute; a dos hist&oacute;ricos de Uruguay: Muslera y Valverde. (Foto: Reuters).

Marcelo Bielsa metió mano en el segundo tiempo y sacó a dos históricos de Uruguay: Muslera y Valverde. (Foto: Reuters).

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, España encontró la ventaja. Alex Baena sacó un remate que no parecía llevar demasiado peligro, pero Fernando Muslera no pudo controlar la pelota y terminó convirtiéndose en el 1 a 0 que definiría el partido.

En el entretiempo, Marcelo Bielsa reemplazo a Fernando Muslera por Sergio Rochet. A los 10 minutos del segundo tiempo, el director técnico argentino decidió sacar al jugador del Real Madrid, Federico Valverde, para poner al delantero Viñas.

El conjunto de Marcelo Bielsa intentó reaccionar, aunque nunca encontró los caminos para romper la defensa española. La Roja manejó el resultado con autoridad, sostuvo la diferencia y selló el triunfo que le permitió quedarse con el primer puesto del grupo.

Cabo Verde hizo historia y será el rival de Argentina en los 16avos de final

En el otro encuentro de la zona, Cabo Verde igualó 0 a 0 frente a Arabia Saudita y consiguió una clasificación histórica. El empate, sumado al triunfo de España sobre Uruguay, le permitió finalizar segundo en el Grupo H y avanzar por primera vez a los 16avos de final de una Copa del Mundo.

De esta manera, el seleccionado africano se convirtió en el próximo rival de la Selección Argentina. El encuentro se disputará el próximo viernes y pondrá en juego un lugar en los octavos de final del Mundial.

En su primera participaci&oacute;n mundialista, Cabo Verde clasific&oacute; a 16avos del Mundial 2026. (Foto: Reuters).

En su primera participación mundialista, Cabo Verde clasificó a 16avos del Mundial 2026. (Foto: Reuters).

La tabla final del Grupo H terminó con España como líder con siete puntos, Cabo Verde como escolta con dos, mientras que Uruguay finalizó tercero y Arabia Saudita cerró la zona sin unidades suficientes para avanzar de ronda.

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