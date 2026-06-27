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Nico Occhiato, el gran perdedor del Mundial 2026 tras el escándalo de Luzu

Después de varios días para el olvido por su conflicto con el capitán de la Selección Argentina, Nico Occhiato deja la cobertura del Mundial en Estados Unidos en medio de la más grande crisis que Luzu TV atraviesa desde 2020, y muchos ya hablan del ocaso del influencer.

27 jun 2026, 09:00
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Nico Occhiato, el gran perdedor del Mundial 2026 tras el escándalo de Luzu

Nico Occhiato, el gran perdedor del Mundial 2026 tras el escándalo de Luzu

Nico Occhiato, el gran perdedor del Mundial 2026 tras el escándalo de Luzu

Nico Occhiato, el gran perdedor del Mundial 2026 tras el escándalo de Luzu

La salida de Florencia Peña de Luzu TV abrió una grieta que todavía sigue dando que hablar, pero el verdadero costo político y mediático quedó sobre los hombros de Nico Occhiato. La desvinculación de la actriz, en medio del escándalo por la falsa noticia sobre la muerte Jorge Messi -nada menos que el padre del capitán de la Selección Argentina de fútbol-, dejó al canal expuesto a una tormenta de versiones, reclamos y especulaciones justo cuando su dueño estaba en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 con su ciclo "Nadie dice nada".

En las últimas horas, la discusión se mezcló con un rumor todavía más sensible: que Occhiato habría decidido cortar antes de tiempo la cobertura en Estados Unidos por la caída en picada de la señal. Y si bien él salió a negarlo, asegurando que el regreso de Luzu TV ya estaba pautado porque terminaba la etapa de la fase de grupos y no era por la interna con la actriz, los hechos demostraron que los números habrían dejado de acompañar al canal de stream tras el escandaloso episodio que no hizo más que desatar el enojo de Leo Messi y su familia, rompiendo así el estrecho vínculo que el influencer tenía con el futbolista, y por ende, con toda la Scaloneta.

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En efecto, esta semana con respecto a las anteriores y sobre todo antes del comienzo del Mundial 2026, sus métricas se habrían visto afectadas, así como también la pérdida de anunciantes -a pesar de que él sostiene lo contrario-, y sobre todo la ruptura de la relación con la Selección por el enojo de los Messi, habrían sido un factor decisivo para que Occhiato tuviese que levantar campamento en el país del norte, para regresar al país y solucionar el problema legal que se le viene de no cumplirle a Florencia Peña el contrato que tiene firmado hasta fin de año.

Concretamente, ahora el problema para Occhiato es que la salida de Peña instaló la idea de una crisis de fondo dentro de Luzu, y eso lo obligó a a responder no solo por la programación, sino también por la imagen del canal y por la forma en que se manejó la desvinculación. Pero sus aclaraciones no hicieron otra cosa que generar más dudas que certezas sobre su accionar, lo que terminó repercutiendo en una clara merma de la "comunidad" de Luzu TV, tal como él mismo llama a sus suscriptores.

En ese contexto, Occhiato quedó en una posición incómoda que no hizo más que exponer sus debilidades como empresario del mundo de los medios y la escasa cintura para capear un eventual temporal: tuvo que sostener como pudo la cobertura del Mundial, desmentir rumores y administrar una crisis que ya trascendió lo televisivo.

Vale señalar que en lo que a esta portal se refiere, PrimiciasYa intentó contactarlo desde un primer momento para conocer de primera mano su versión de los hechos. Pero sistemáticamente, tal como lo viene haciendo desde hace años salvo alguna entrevista pautada por el estreno de La Voz Argentina o el debut de Luzu TV, su respuesta fue el más absoluto de los silencios.

Cómo se supo que Nico Occhiato deja la cobertura del Mundial tras el escándalo de Luzu TV

Ángel de Brito dio a conocer el jueves por la noche un dato que sacudió el mundo del streaming y el espectáculo: la cifra millonaria que Florencia Peña le estaría reclamando a Nico Occhiato tras la polémica desvinculación vinculada a la falsa información sobre el padre de Leo Messi. Según lo expuesto, la actriz habría iniciado un pedido de resarcimiento cercano a los 200 millones de pesos, en el marco del conflicto que se generó luego de su salida del canal de streaming en medio del escándalo.

En paralelo a esta situación, trascendió que Nico Occhiato y el equipo de Luzu no permanecerán hasta el final del Mundial 2026, sino que regresarán al país antes de la conclusión de la participación de la Selección Argentina. El equipo ya tiene definido volver una vez disputado el último encuentro de la fase de grupos, incluso si la “Scaloneta” continúa avanzando en el certamen, donde ya aseguró su clasificación a la próxima instancia.

El cronograma indica que Argentina jugará su partido de 16avos el próximo viernes en Miami, tras cerrar la fase de grupos este sábado ante Jordania. En ese contexto, el staff de Nadie Dice Nada retornará a Buenos Aires para retomar las transmisiones desde el estudio.

La decisión, sin embargo, no estaría vinculada al conflicto mediático reciente. Así lo explicó Fefe Bongiorno en LAM (América TV), quien detalló que el viaje aparentemente siempre habría tenido una duración limitada desde su planificación inicial.

“Lo dijeron ellos”, sostuvo el panelista, despejando las versiones que relacionaban el regreso con el escándalo en torno a la actriz y la falsa información difundida en vivo.

Finalmente, desde el entorno del programa, Nico Occhiato ya había aclarado previamente la situación con un mensaje contundente: “Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira”, expresó, desmintiendo rumores sobre supuestas bajas de sponsors y aclarando el panorama del proyecto.

     

 

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