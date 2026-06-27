Nico Occhiato, el gran perdedor del Mundial 2026 tras el escándalo de Luzu

En ese contexto, Occhiato quedó en una posición incómoda que no hizo más que exponer sus debilidades como empresario del mundo de los medios y la escasa cintura para capear un eventual temporal: tuvo que sostener como pudo la cobertura del Mundial, desmentir rumores y administrar una crisis que ya trascendió lo televisivo.

Vale señalar que en lo que a esta portal se refiere, PrimiciasYa intentó contactarlo desde un primer momento para conocer de primera mano su versión de los hechos. Pero sistemáticamente, tal como lo viene haciendo desde hace años salvo alguna entrevista pautada por el estreno de La Voz Argentina o el debut de Luzu TV, su respuesta fue el más absoluto de los silencios.

Cómo se supo que Nico Occhiato deja la cobertura del Mundial tras el escándalo de Luzu TV

Ángel de Brito dio a conocer el jueves por la noche un dato que sacudió el mundo del streaming y el espectáculo: la cifra millonaria que Florencia Peña le estaría reclamando a Nico Occhiato tras la polémica desvinculación vinculada a la falsa información sobre el padre de Leo Messi. Según lo expuesto, la actriz habría iniciado un pedido de resarcimiento cercano a los 200 millones de pesos, en el marco del conflicto que se generó luego de su salida del canal de streaming en medio del escándalo.

En paralelo a esta situación, trascendió que Nico Occhiato y el equipo de Luzu no permanecerán hasta el final del Mundial 2026, sino que regresarán al país antes de la conclusión de la participación de la Selección Argentina. El equipo ya tiene definido volver una vez disputado el último encuentro de la fase de grupos, incluso si la “Scaloneta” continúa avanzando en el certamen, donde ya aseguró su clasificación a la próxima instancia.

El cronograma indica que Argentina jugará su partido de 16avos el próximo viernes en Miami, tras cerrar la fase de grupos este sábado ante Jordania. En ese contexto, el staff de Nadie Dice Nada retornará a Buenos Aires para retomar las transmisiones desde el estudio.

La decisión, sin embargo, no estaría vinculada al conflicto mediático reciente. Así lo explicó Fefe Bongiorno en LAM (América TV), quien detalló que el viaje aparentemente siempre habría tenido una duración limitada desde su planificación inicial.

“Lo dijeron ellos”, sostuvo el panelista, despejando las versiones que relacionaban el regreso con el escándalo en torno a la actriz y la falsa información difundida en vivo.

Finalmente, desde el entorno del programa, Nico Occhiato ya había aclarado previamente la situación con un mensaje contundente: “Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira”, expresó, desmintiendo rumores sobre supuestas bajas de sponsors y aclarando el panorama del proyecto.