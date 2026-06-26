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Escándalo en el Mundial: se filtraron detalles de la tensa reunión entre Marcelo Bielsa y los referentes de Uruguay

Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde encabezaron un reclamo directo contra los métodos del entrenador en pleno Mundial 2026. Un monólogo de 48 minutos, un portazo masivo del plantel y una dura frase escrita exponen la máxima tensión en la Celeste.

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Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

La antesala del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 sumó un capítulo de extrema tensión que sacude por completo los cimientos del fútbol sudamericano. Cuatro referentes de la selección uruguaya protagonizaron una reunión de confrontación directa con el técnico Marcelo Bielsa en la antesala del partido decisivo ante España, con reclamos que van desde la carga de los entrenamientos hasta el esquema táctico con el que el equipo debe salir a la cancha. Lo que comenzó como una conversación privada entre cinco personas derivó en un escándalo mayor, terminando con jugadores levantándose de una asamblea de plantel completo mientras el entrenador aún tenía la palabra.

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Cuáles fueron los reclamos de los referentes de Uruguay a Marcelo Bielsa

Según reveló el programa radial uruguayo Las Voces del Fútbol, Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde fueron los cuatro futbolistas que tomaron la iniciativa de pedir una reunión con Bielsa antes del partido ante la selección española. El mensaje que le transmitieron al estratega argentino fue tajante y directo:

  • Desgaste físico: Los jugadores manifestaron que la forma de entrenar los agota, que varios llegaron al torneo con el cuerpo resentido por lesiones o por la carga acumulada, y que el plantel no aguanta más esa metodología de trabajo. Para justificarlo, recordaron el último entrenamiento previo al choque contra Estados Unidos —donde Uruguay fue goleado—, señalando que esa carga los dejó "sin piernas" durante el juego.

  • Planteo táctico: Las demandas no se limitaron a la preparación física. Los cuatro referentes le plantearon a Bielsa la postura concreta de enfrentar a España con un bloque bajo y salir de contragolpe, un esquema completamente opuesto al fútbol de presión alta y protagonismo que el DT pregona. Antes de entrar, los futbolistas acordaron que si Bielsa no cedía, se levantarían y se irían.

Qué pasó en la asamblea general de la Selección de Uruguay

La charla privada derivó en una convocatoria a todo el plantel, donde la tensión escaló de forma drástica. Bielsa tomó la palabra de inmediato y habló durante 48 minutos sin pausas, con la cabeza inclinada, desplegando su visión sobre el fútbol y el grupo.

En ese monólogo, el DT no esquivó los conflictos. Les recordó a los jugadores episodios anteriores de conflicto interno, entre ellos la polémica por la exclusión de Luis Suárez, y les dijo que en esas ocasiones también sintió que el grupo intentó sacarlo del cargo. Además, mencionó que considera haber construido la carrera de algunos futbolistas dentro de la selección, nombrando explícitamente a Sebastián Cáceres y a Maxi Araújo.

Sobre la táctica, Bielsa fue categórico: Uruguay jugará en espejo frente a España. Al no compartir la decisión, y pasados los 40 minutos del monólogo, parte del plantel empezó a levantarse para retirarse. Aunque José María Giménez intentó frenar la situación diciendo: “No, no, muchachos, no nos tenemos que ir, nos está hablando, está terminando de hablar el técnico”, su intervención no alcanzó para retener a todos y varios futbolistas abandonaron el recinto.

Cuál es la situación de Ronald Araújo y qué frase trascendió

Otro foco de conflicto involucra a Ronald Araújo, quien llega al partido ante España con una lesión que lo tuvo fuera de los dos primeros encuentros del grupo. El defensor considera que está en condiciones de jugar, pero Bielsa tiene previsto colocar a Guillermo Varela en su lugar, lo que generó un profundo malestar. Según el programa uruguayo, el jugador de Barcelona expresó su frustración por escrito con una frase contundente: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

Ante este panorama, un dirigente neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que coincide con la visión táctica de los jugadores estima que, independientemente del resultado ante España, Bielsa dejará el cargo de entrenador en menos de un mes.

Qué dijo Marcelo Bielsa en conferencia de prensa sobre la crisis de Uruguay

A pesar del estallido interno, Marcelo Bielsa compareció ante la prensa en el estadio de las Chivas de Guadalajara sin hacer mención alguna a la crisis. De hecho, mostró una postura opuesta a la de sus dirigidos: "A nivel físico hemos sido muy superiores a los rivales. La sensación es que el rendimiento físico no es un problema“, afirmó.

De cara al duelo ante los dirigidos por Luis de la Fuente, Bielsa elogió al rival reconociendo que "ha conseguido para España un fútbol exquisito, mucho más bonito que el que yo he logrado en mi equipo", y remarcó la peligrosidad de su máxima figura: "Lamine Yamal es desequilibrante. Necesitaremos ayudas ante un jugador desequilibrante“. Sin embargo, ratificó su postura táctica ante los medios de comunicación de cara a la definición: ”España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota, esa idea no cambia“.

Por último, al ser consultado de forma escueta por Fernando Muslera, convocado a pesar de su edad, el DT aclaró: "No he tenido una charla especial con él. Está en la selección por su gran rendimiento en Estudiantes de La Plata”. Uruguay llega al partido ante España con 2 puntos en el Grupo H del Mundial 2026, producto de dos empates (1-1 ante Arabia Saudí y 2-2 ante Cabo Verde), y solo la victoria garantiza el pase directo a los 16avos de final.

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