Escándalo en el Mundial: se filtraron detalles de la tensa reunión entre Marcelo Bielsa y los referentes de Uruguay

Sobre la táctica, Bielsa fue categórico: Uruguay jugará en espejo frente a España. Al no compartir la decisión, y pasados los 40 minutos del monólogo, parte del plantel empezó a levantarse para retirarse. Aunque José María Giménez intentó frenar la situación diciendo: “No, no, muchachos, no nos tenemos que ir, nos está hablando, está terminando de hablar el técnico”, su intervención no alcanzó para retener a todos y varios futbolistas abandonaron el recinto.

Cuál es la situación de Ronald Araújo y qué frase trascendió

Otro foco de conflicto involucra a Ronald Araújo, quien llega al partido ante España con una lesión que lo tuvo fuera de los dos primeros encuentros del grupo. El defensor considera que está en condiciones de jugar, pero Bielsa tiene previsto colocar a Guillermo Varela en su lugar, lo que generó un profundo malestar. Según el programa uruguayo, el jugador de Barcelona expresó su frustración por escrito con una frase contundente: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

Ante este panorama, un dirigente neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que coincide con la visión táctica de los jugadores estima que, independientemente del resultado ante España, Bielsa dejará el cargo de entrenador en menos de un mes.

Qué dijo Marcelo Bielsa en conferencia de prensa sobre la crisis de Uruguay

A pesar del estallido interno, Marcelo Bielsa compareció ante la prensa en el estadio de las Chivas de Guadalajara sin hacer mención alguna a la crisis. De hecho, mostró una postura opuesta a la de sus dirigidos: "A nivel físico hemos sido muy superiores a los rivales. La sensación es que el rendimiento físico no es un problema“, afirmó.

De cara al duelo ante los dirigidos por Luis de la Fuente, Bielsa elogió al rival reconociendo que "ha conseguido para España un fútbol exquisito, mucho más bonito que el que yo he logrado en mi equipo", y remarcó la peligrosidad de su máxima figura: "Lamine Yamal es desequilibrante. Necesitaremos ayudas ante un jugador desequilibrante“. Sin embargo, ratificó su postura táctica ante los medios de comunicación de cara a la definición: ”España es peor cuanto menos tiempo tiene la pelota, esa idea no cambia“.

Por último, al ser consultado de forma escueta por Fernando Muslera, convocado a pesar de su edad, el DT aclaró: "No he tenido una charla especial con él. Está en la selección por su gran rendimiento en Estudiantes de La Plata”. Uruguay llega al partido ante España con 2 puntos en el Grupo H del Mundial 2026, producto de dos empates (1-1 ante Arabia Saudí y 2-2 ante Cabo Verde), y solo la victoria garantiza el pase directo a los 16avos de final.