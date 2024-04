Escándalo de Ramón Díaz por una frase machista sobre el VAR: "Una mujer..."

Embed

La frase completa en conferencia de prensa fue la siguiente: “Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido que pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, que el fútbol es diferente. Y principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece y creo que es bastante complicado para ella. Porque el fútbol es tan dinámico...”.

Tras el repudio que generaron sus comentarios, Díaz se disculpó minutos más tarde, en un improvisado encuentro con los periodistas en una zona de estacionamiento.

"Primero, si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones, tan importante que hay en el juego y en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no fue mi intención", sostuvo.

La jugada que desató la frase machista de Ramón Díaz en Brasil

La jugada de la polémica declaración de Ramón Díaz ocurrió el domingo pasado, en la primera fecha del Brasileirao, cuando Vasco da Gama recibió a Gremio,

A los 14 minutos del primer tiempo, Vasco Rossi enganchó en el borde del área y cayó tras recibir un supuesto golpe de Gustavo Martins.

El árbitro cobró penal. Sin embargo, tras unos minutos de análisis desde diferentes ángulos con el VAR, el colegiado modificó su decisión y desestimó la pena máxima a favor del Vasco Da Gama.

El fallo que causó el enojo de DT argentino quedará en la historia del fútbol brasileño por ser el primero que se comunicó vía altorpalantes.