Santi Maratea desmintió una supuesta estafa y desafió: "Llévenme a la justicia"

Pero la polémica no terminó en redes. Para reforzar su versión, el influencer se presentó en el piso de LAM (América TV) tras la información que brindó Pepe Ochoa en el programa y habló cara a cara sobre el tema con las angelitas.

“Lo que pasó me pareció re injusto, la primera emoción que sale después me tranquilice, hablé con la señora”, expresó, visiblemente molesto por la situación.

Y siguió: “Cuál es el modus operandi de esta persona (la supuesta denunciante), lo voy a explicar bien corto. Ella, para hacerse viral, hace denuncias sin pruebas como en mi caso para tener seguidores para después derivarlos a que le compren cursos a su marido que da cursos de financiamiento y el mismo está imputado por la Comisión Nacional de Valores por haber ejercido sin matricula”.

“Aparte de venir con pruebas, yo le quiero decir a esta chica que me denuncie, yo le pago los abogados para que ella me denuncie a mi y vamos a la justicia a ver quién dice la verdad y quién miente”, afirmó Maratea.

Así, el influencer volvió a quedar envuelto en una controversia pública, aunque esta vez decidió no sólo responder desde las redes sino también dar explicaciones en televisión, mientras desafía a quienes lo acusan a llevar el caso ante la Justicia.

Qué dijo Santi Maratea sobre la China Suárez

En una noche especial de famosos en Trato Hecho (América TV), en agosto del año pasado, Santi Maratea recibió como invitada a Yanina Latorre, quien no dudó en ir directo al hueso con una de las preguntas más picantes de la jornada.

Sin vueltas, la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) disparó al aire: "Esta nunca me la constestó, contestámela ahora, ¿le diste a la China Suárez?"

Y enseguida agregó, con su estilo filoso: "Sabes que me lo reprochó (la China), encima vos me cagaste ahí... Yo te pregunté si ella tenía la con... de oro y vos se lo contaste porque me llamó y me re puteó".

Ante el revuelo, Maratea reconoció entre risas: "Esa pregunta es muy buena".

Pero Yanina no aflojó y lo apuró aún más: "Igual no me contestaste, habla muy bien de vos. Guillermina (Valdés) no me puteó pero ella sí".

Fue entonces cuando el influencer decidió contar toda la verdad y desmentir de una vez por todas cualquier romance con China Suárez: "El otro salí con una chica, que no es famosa, y estuve tres horas. Una hora entera le dije: 'yo no estuve con la China Suárez'. 'Pero Yanina dice...' (le respondió la mujer en cuestión) ¡Te cree más a vos que a mí!"

Lejos de dar el brazo a torcer, Latorre retrucó: "A mi me cree todo el mundo. Igualmente cuando te pregunté le fuiste a contar a ella, o sea un vínculo había, tenías el Whatspp".

A lo que Santi contestó, sin filtro: "Sí, vos también tenés el WhatAspp".

Sobre el vínculo actual con la actriz, Yanina cerró con una revelación explosiva: "Me odia. Me tenía bloqueda de Instagram pero me desbloqueó hace poco para putearme, que nos matamos, y ahí me dejó sin bloquear".