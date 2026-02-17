Santi Maratea desmintió una supuesta estafa y desafió: "Llévenme a la justicia"

El influencer de las colectas solidarias, Santi Maratea, quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara una grave acusación en su contra por una supuesta estafa vinculada a una campaña solidaria.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El influencer Santiago Maratea respondió con todo a las acusaciones por una colecta solidaria, mostró comprobantes y fue a LAM a dar la cara. Qué paso.
El influencer de las colectas solidarias, Santi Maratea, quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara una grave acusación en su contra por una supuesta estafa vinculada a una campaña solidaria.
Todo comenzó cuando circuló en redes sociales un video en el que una persona cercana a una mujer que necesitaba construir una vivienda, donde además funcionaría un refugio para perros, aseguraba que sólo se le había transferido la mitad del dinero recaudado. La denuncia se expandió rápidamente y el nombre del influencer se convirtió en tendencia.
Frente al revuelo, Maratea decidió salir al cruce desde su cuenta de X con un fuerte descargo: “Pero más que funarme, ¿por qué no me denuncian? Será porque todo lo que están diciendo es mentira y saben que si lo llevan a la justicia no tiene una sola prueba y yo tengo absolutamente todos los comprobantes de transferencias. Llévenme a la justicia si les importa tanto”, escribió.
En el mismo hilo, Maratea detalló qué ocurrió con los fondos: “Si alguien le interesa la verdad se juntaron 10 millones de pesos y se usó el 100% para construir una casa a una mujer que vivía en situación muy precaria. La construcción se demoró en su momento porque ella no tenía los papeles del terreno donde vive que era un terreno de la municipalidad, pero se terminó construyendo la casa donde vive hoy (y está muy agradecida por cierto) a la señora no le dan cámara porque está agradecida conmigo y no les sirve mostrar eso”.
Pero la polémica no terminó en redes. Para reforzar su versión, el influencer se presentó en el piso de LAM (América TV) tras la información que brindó Pepe Ochoa en el programa y habló cara a cara sobre el tema con las angelitas.
“Lo que pasó me pareció re injusto, la primera emoción que sale después me tranquilice, hablé con la señora”, expresó, visiblemente molesto por la situación.
Y siguió: “Cuál es el modus operandi de esta persona (la supuesta denunciante), lo voy a explicar bien corto. Ella, para hacerse viral, hace denuncias sin pruebas como en mi caso para tener seguidores para después derivarlos a que le compren cursos a su marido que da cursos de financiamiento y el mismo está imputado por la Comisión Nacional de Valores por haber ejercido sin matricula”.
“Aparte de venir con pruebas, yo le quiero decir a esta chica que me denuncie, yo le pago los abogados para que ella me denuncie a mi y vamos a la justicia a ver quién dice la verdad y quién miente”, afirmó Maratea.
Así, el influencer volvió a quedar envuelto en una controversia pública, aunque esta vez decidió no sólo responder desde las redes sino también dar explicaciones en televisión, mientras desafía a quienes lo acusan a llevar el caso ante la Justicia.
En una noche especial de famosos en Trato Hecho (América TV), en agosto del año pasado, Santi Maratea recibió como invitada a Yanina Latorre, quien no dudó en ir directo al hueso con una de las preguntas más picantes de la jornada.
Sin vueltas, la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) disparó al aire: "Esta nunca me la constestó, contestámela ahora, ¿le diste a la China Suárez?"
Y enseguida agregó, con su estilo filoso: "Sabes que me lo reprochó (la China), encima vos me cagaste ahí... Yo te pregunté si ella tenía la con... de oro y vos se lo contaste porque me llamó y me re puteó".
Ante el revuelo, Maratea reconoció entre risas: "Esa pregunta es muy buena".
Pero Yanina no aflojó y lo apuró aún más: "Igual no me contestaste, habla muy bien de vos. Guillermina (Valdés) no me puteó pero ella sí".
Fue entonces cuando el influencer decidió contar toda la verdad y desmentir de una vez por todas cualquier romance con China Suárez: "El otro salí con una chica, que no es famosa, y estuve tres horas. Una hora entera le dije: 'yo no estuve con la China Suárez'. 'Pero Yanina dice...' (le respondió la mujer en cuestión) ¡Te cree más a vos que a mí!"
Lejos de dar el brazo a torcer, Latorre retrucó: "A mi me cree todo el mundo. Igualmente cuando te pregunté le fuiste a contar a ella, o sea un vínculo había, tenías el Whatspp".
A lo que Santi contestó, sin filtro: "Sí, vos también tenés el WhatAspp".
Sobre el vínculo actual con la actriz, Yanina cerró con una revelación explosiva: "Me odia. Me tenía bloqueda de Instagram pero me desbloqueó hace poco para putearme, que nos matamos, y ahí me dejó sin bloquear".