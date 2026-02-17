Causa Cuadernos: el tribunal que juzga a Cristina Kirchner se mudará a Comodoro Py en 2026

Embed

El cambio también facilitaría el traslado de detenidos, ya que en el mismo edificio funciona la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal, lo que optimizaría la logística de los debates.

La causa Cuadernos y las dificultades actuales

El propio tribunal había advertido sobre los inconvenientes que genera la distancia entre las sedes actuales y Comodoro Py. Durante el inicio del juicio por la causa Cuadernos, los magistrados expusieron estas complicaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Uno de los principales problemas está vinculado a la custodia de la prueba física del expediente, incluidos los manuscritos originales del ex chofer Oscar Centeno, considerados claves en la investigación. La evidencia se encuentra en Talcahuano 550 y requiere resguardo permanente, lo que dificulta su traslado frecuente.

Por ese motivo, el tribunal solicitó en su momento continuar el proceso en un espacio adecuado dentro del Palacio de Justicia. Sin embargo, con las nuevas obras en Comodoro Py, el traslado se volvió viable.

zoom causa cuadernos La decisión fue del Consejo de la Magistratura, que planifica trasladar al Tribunal Oral Federal 7.

Reformas judiciales y el nuevo sistema acusatorio

El cambio forma parte de un plan estratégico de modernización impulsado por el Consejo de la Magistratura, que incluye obras en Comodoro Py 2002 y en el edificio de la avenida de los Inmigrantes 1950. El objetivo es adaptar la infraestructura judicial al nuevo Código Procesal Penal acusatorio.

La implementación de este sistema, que busca agilizar los procesos y fortalecer la oralidad, estaba prevista inicialmente para noviembre de 2025, pero fue reprogramada para el 20 de abril de 2026.

En ese marco, se ampliará el espacio de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal, encargada de organizar audiencias, distribuir causas y centralizar tareas administrativas. También se realizaron trabajos en el segundo piso de la Cámara Federal y obras eléctricas en más de 5.000 metros cuadrados en la sede de Inmigrantes.

Cuándo se concretará el traslado

La mudanza del TOF7 se realizará una vez finalizadas las obras de infraestructura y la implementación del sistema, lo que se prevé para la segunda mitad de 2026.

De esta manera, el tribunal que juzga uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años pasará a integrarse plenamente al circuito judicial federal de Retiro, en un contexto de reformas estructurales del Poder Judicial y de expectativas por el avance del proceso.