Causa Cuadernos: el tribunal que juzga a Cristina Kirchner se mudará a Comodoro Py en 2026
La decisión fue del Consejo de la Magistratura, que planifica trasladar al Tribunal Oral Federal 7 con sede en el Palacio de Justicia al edificio de Retiro a mediados de año.
El tribunal que juzga a Cristina Kirchner se mudará a Comodoro Py en 2026.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF7), que lleva adelante el juicio por la causa Cuadernos contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados, cambiará de sede durante la segunda mitad de 2026. El organismo dejará sus oficinas actuales en el Palacio de Justicia y comenzará a funcionar en la planta baja del edificio de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Se trata del único tribunal del fuero federal porteño que, desde su creación, funciona en Talcahuano 550 por falta de espacio en Comodoro Py. Sin embargo, las reformas edilicias que se están desarrollando en el marco de la implementación del sistema acusatorio liberaron nuevas oficinas, lo que permitirá concretar la relocalización.
Según informaron fuentes judiciales, el Consejo de la Magistratura avanza con el traslado del TOF7 al denominado Polo Retiro. El movimiento será posible tras la salida de dos juzgados del fuero criminal ordinario que ocupaban dependencias en la planta baja del edificio. Esos espacios ya quedaron vacíos y serán acondicionados para recibir al tribunal.
La nueva ubicación estará a pocos metros de la sala de audiencias conocida como AMIA, destinada a juicios orales de gran magnitud, que fue modernizada y habilitada recientemente. Además, el tribunal podrá utilizar otras salas que se crearon o reacondicionaron durante el último año.
El cambio también facilitaría el traslado de detenidos, ya que en el mismo edificio funciona la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal, lo que optimizaría la logística de los debates.
La causa Cuadernos y las dificultades actuales
El propio tribunal había advertido sobre los inconvenientes que genera la distancia entre las sedes actuales y Comodoro Py. Durante el inicio del juicio por la causa Cuadernos, los magistrados expusieron estas complicaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Uno de los principales problemas está vinculado a la custodia de la prueba física del expediente, incluidos los manuscritos originales del ex chofer Oscar Centeno, considerados claves en la investigación. La evidencia se encuentra en Talcahuano 550 y requiere resguardo permanente, lo que dificulta su traslado frecuente.
Por ese motivo, el tribunal solicitó en su momento continuar el proceso en un espacio adecuado dentro del Palacio de Justicia. Sin embargo, con las nuevas obras en Comodoro Py, el traslado se volvió viable.
Reformas judiciales y el nuevo sistema acusatorio
El cambio forma parte de un plan estratégico de modernización impulsado por el Consejo de la Magistratura, que incluye obras en Comodoro Py 2002 y en el edificio de la avenida de los Inmigrantes 1950. El objetivo es adaptar la infraestructura judicial al nuevo Código Procesal Penal acusatorio.
La implementación de este sistema, que busca agilizar los procesos y fortalecer la oralidad, estaba prevista inicialmente para noviembre de 2025, pero fue reprogramada para el 20 de abril de 2026.
En ese marco, se ampliará el espacio de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal, encargada de organizar audiencias, distribuir causas y centralizar tareas administrativas. También se realizaron trabajos en el segundo piso de la Cámara Federal y obras eléctricas en más de 5.000 metros cuadrados en la sede de Inmigrantes.
Cuándo se concretará el traslado
La mudanza del TOF7 se realizará una vez finalizadas las obras de infraestructura y la implementación del sistema, lo que se prevé para la segunda mitad de 2026.
De esta manera, el tribunal que juzga uno de los casos de corrupción más relevantes de los últimos años pasará a integrarse plenamente al circuito judicial federal de Retiro, en un contexto de reformas estructurales del Poder Judicial y de expectativas por el avance del proceso.