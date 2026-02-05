En vivo Radio La Red
SORPRESIVO

La decisión íntima que tomó la novia de Vinicius Jr. para no perjudicarlo en su carrera: "Tengo que..."

Virginia Fonseca contó la decisión personal que tomó para evitar perjudicar al futbolista del Real Madrid y sus declaraciones sorprendieron al mundo del fútbol. Los detalles.

Ser una figura de elite en el fútbol mundial implica convivir con reglas estrictas que van mucho más allá de los entrenamientos y los partidos. Vinicius Junior, una de las grandes estrellas del Real Madrid, vive bajo un régimen de control permanente para evitar cualquier inconveniente con los controles antidoping. Esa realidad quedó expuesta a partir del testimonio de su novia, la influencer brasileña Virginia Fonseca.

image

En una entrevista con el sitio brasileño LeoDias, Fonseca contó detalles de cómo es su vida cotidiana junto al futbolista y reveló una decisión íntima que tomó para no poner en riesgo la carrera del delantero. “Tenés horario para todo y tenés que seguirlo al pie de la letra”, explicó sobre la rutina que rodea al jugador del Real Madrid.

La influencer relató una situación particular que la hizo tomar conciencia de ese control. Según contó, tras utilizar un producto indicado por su ginecólogo, se enteró de que podía contener una sustancia capaz de aparecer en un control antidoping si se transmitía a través de las relaciones sexuales. “Cuando me dijeron eso, empecé a temblar. Pensé: ‘¡Dios mío! ¿Usé algo que no podía?’”, recordó.

Por qué la pareja de Vinicius debe consultar cada producto que usa

Fonseca explicó que cualquier decisión personal relacionada con medicamentos o productos debe pasar por una consulta previa con el entorno del futbolista. Todo responde a la necesidad de evitar un resultado adverso en un control antidoping.

“Todo lo que vayas a ponerte tenés que decírmelo antes”, contó que le repite el propio Vinicius, siempre con el objetivo de minimizar cualquier riesgo.

Incluso detalló que, antes de usar una pomada o un medicamento, debe consultar con el fisioterapeuta del jugador. “Si tengo que usar una pomada o algún medicamento, primero tengo que pasar por su fisioterapeuta, porque tal vez podría dar positivo en un control antidoping”, explicó.

El testimonio dejó en evidencia hasta qué punto las exigencias del deporte de alto rendimiento impactan también en la vida privada de los futbolistas y de las personas que los rodean.

Quién es Virginia Fonseca, la influencer que está en pareja con Vinicius

Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, conocida como Virginia Fonseca, tiene 26 años y es una de las figuras más influyentes de Brasil. Cuenta con más de 53 millones de seguidores en Instagram, una cifra que la posiciona como una de las celebridades digitales más poderosas del país.

Nacida en Estados Unidos, se mudó a Brasil durante su infancia y allí construyó su carrera como influencer, empresaria y figura mediática.

Antes de su relación con Vinicius Junior, estuvo casada con el cantante Zé Felipe, con quien tuvo tres hijos: María Alice, María Flor y José Leonardo.

Sus declaraciones, centradas en los cuidados que deben tener para evitar cualquier problema con los controles antidoping, dejaron al descubierto un costado poco conocido de la vida de las grandes figuras del fútbol internacional.

