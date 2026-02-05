La decisión íntima que tomó la novia de Vinicius Jr. para no perjudicarlo en su carrera: "Tengo que..."

“Todo lo que vayas a ponerte tenés que decírmelo antes”, contó que le repite el propio Vinicius, siempre con el objetivo de minimizar cualquier riesgo.

Incluso detalló que, antes de usar una pomada o un medicamento, debe consultar con el fisioterapeuta del jugador. “Si tengo que usar una pomada o algún medicamento, primero tengo que pasar por su fisioterapeuta, porque tal vez podría dar positivo en un control antidoping”, explicó.

El testimonio dejó en evidencia hasta qué punto las exigencias del deporte de alto rendimiento impactan también en la vida privada de los futbolistas y de las personas que los rodean.

Quién es Virginia Fonseca, la influencer que está en pareja con Vinicius

Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, conocida como Virginia Fonseca, tiene 26 años y es una de las figuras más influyentes de Brasil. Cuenta con más de 53 millones de seguidores en Instagram, una cifra que la posiciona como una de las celebridades digitales más poderosas del país.

Nacida en Estados Unidos, se mudó a Brasil durante su infancia y allí construyó su carrera como influencer, empresaria y figura mediática.

Antes de su relación con Vinicius Junior, estuvo casada con el cantante Zé Felipe, con quien tuvo tres hijos: María Alice, María Flor y José Leonardo.

Sus declaraciones, centradas en los cuidados que deben tener para evitar cualquier problema con los controles antidoping, dejaron al descubierto un costado poco conocido de la vida de las grandes figuras del fútbol internacional.