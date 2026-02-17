En vivo Radio La Red
Deportes
Paulo Dybala
Cristiano Ronaldo
FÚTBOL

Dybala reveló el hábito "argento" de Cristiano Ronaldo que nadie conocía

El delantero de la Roma, Paulo Dybala, recordó su etapa en Juventus y reveló una escena cotidiana del portugués que lo hacía reír.

Mientras se recupera de una lesión en la rodilla, Paulo Dybala brindó una entrevista en la que repasó distintos momentos de su carrera y dejó una anécdota inesperada sobre Cristiano Ronaldo. El delantero de la Roma recordó su convivencia con el portugués en la Juventus y sorprendió con un detalle de su rutina diaria.

image

En diálogo con el canal de YouTube del exrugbier Agustín Creevy, el cordobés contó que el astro luso tenía una costumbre muy asociada a la cultura argentina. “Era gracioso porque tenía un termo peruano, con un mate más grande. Me mataba de risa y lo boludeaba. No sé si será por la mujer, que es argentina”, relató.

La escena, que rompía con la imagen rígida y profesional del delantero, se volvió uno de los recuerdos más llamativos de su etapa juntos en Italia. Más allá del mate, Dybala destacó el nivel de disciplina de su excompañero y el modo en que llevaba adelante cada jornada.

“Es muy profesional a la hora de los cuidados y de la rutina, no movía una coma”, explicó. Y detalló cómo era el día a día del portugués: “Llegaba a las 8 o 9 de la mañana y hasta que se iba siempre estaba en el gimnasio: hacía masajes, terapia con su fisio, agua fría, sauna, su comida. Nunca se salía. Ni una papa de más”.

Cómo comparó Dybala a Cristiano Ronaldo con Lionel Messi

Durante la entrevista, el delantero también fue consultado por la experiencia de haber compartido equipo tanto con Cristiano como con Lionel Messi, algo que muy pocos futbolistas pueden decir.

“Jugué con los dos, increíble. Hay similitudes más de cabeza que de entrenamiento. Técnicamente son diferentes, tienen virtudes distintas, pero son dos bestias”, aseguró, destacando la mentalidad competitiva que comparten las dos grandes figuras del fútbol moderno.

Cómo fueron los inicios de Dybala antes de llegar a la élite

Además de las anécdotas de vestuario, el campeón del mundo repasó sus primeros pasos como futbolista. Surgido de las inferiores de Instituto de Córdoba, dejó su pueblo natal, Laguna Larga, para instalarse en la capital provincial y perseguir su sueño.

“Primero viví en una casa de familia, donde éramos cuatro chicos. No nos faltaba nada, éramos como los hijos”, recordó. Luego llegó la etapa en la pensión del club: “Nos cocinaban, pero la limpieza la hacíamos nosotros. Cada uno lo suyo. Había que tener cuidado con las cosas y respetar los horarios. A las 10 teníamos que estar todos en la habitación”.

Allí permaneció seis meses, hasta que tuvo su gran oportunidad: en 2011 debutó en la Primera de Instituto con apenas 17 años. Ese fue el primer paso de una carrera que lo llevaría a compartir vestuario con las máximas figuras del fútbol mundial y a protagonizar anécdotas tan inesperadas como la del mate con Cristiano.

