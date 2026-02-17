Dybala reveló el hábito "argento" de Cristiano Ronaldo que nadie conocía

Cómo comparó Dybala a Cristiano Ronaldo con Lionel Messi

Durante la entrevista, el delantero también fue consultado por la experiencia de haber compartido equipo tanto con Cristiano como con Lionel Messi, algo que muy pocos futbolistas pueden decir.

“Jugué con los dos, increíble. Hay similitudes más de cabeza que de entrenamiento. Técnicamente son diferentes, tienen virtudes distintas, pero son dos bestias”, aseguró, destacando la mentalidad competitiva que comparten las dos grandes figuras del fútbol moderno.

Cómo fueron los inicios de Dybala antes de llegar a la élite

Además de las anécdotas de vestuario, el campeón del mundo repasó sus primeros pasos como futbolista. Surgido de las inferiores de Instituto de Córdoba, dejó su pueblo natal, Laguna Larga, para instalarse en la capital provincial y perseguir su sueño.

“Primero viví en una casa de familia, donde éramos cuatro chicos. No nos faltaba nada, éramos como los hijos”, recordó. Luego llegó la etapa en la pensión del club: “Nos cocinaban, pero la limpieza la hacíamos nosotros. Cada uno lo suyo. Había que tener cuidado con las cosas y respetar los horarios. A las 10 teníamos que estar todos en la habitación”.

Allí permaneció seis meses, hasta que tuvo su gran oportunidad: en 2011 debutó en la Primera de Instituto con apenas 17 años. Ese fue el primer paso de una carrera que lo llevaría a compartir vestuario con las máximas figuras del fútbol mundial y a protagonizar anécdotas tan inesperadas como la del mate con Cristiano.