Incertidumbre en la Fórmula 1: el problema técnico que puede afectar a Alpine y Colapinto antes del debut

Este cambio metodológico extendió los plazos y elevó el nivel de exigencia. En consecuencia, los proveedores deben completar un recorrido más detallado antes de recibir el visto bueno definitivo.

Qué equipos pueden verse afectados en Australia

En este contexto, Petronas, proveedor de Mercedes, trabaja contrarreloj para lograr la certificación antes del viaje a Australia. Si la aprobación no llega a tiempo, el reglamento contempla una alternativa: utilizar una mezcla provisoria compuesta únicamente por elementos previamente homologados.

Los equipos que podrían verse alcanzados por esta situación son Mercedes, McLaren, Williams y Alpine, todos usuarios de la unidad de potencia alemana. Por el momento, no hubo comunicados oficiales que aclaren el estado del trámite, lo que alimenta la incertidumbre en el paddock.

Cómo impacta este escenario en Franco Colapinto

Para Alpine, la situación representa un factor adicional de presión. Y para Franco Colapinto, que se prepara para su debut como piloto titular del equipo, el contexto suma tensión en la antesala del inicio del campeonato.

Cualquier contratiempo técnico puede alterar la planificación y condicionar el arranque de la temporada. La FIA, sin embargo, ya dejó claro que no flexibilizará los controles: la implementación del combustible sostenible es una bandera innegociable en esta nueva etapa de la Fórmula 1.

Con 17 días por delante hasta el semáforo verde en Melbourne, la cuenta regresiva corre tanto en la pista como en los laboratorios.