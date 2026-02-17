En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

Incertidumbre en la Fórmula 1: el problema técnico que puede afectar a Alpine y Colapinto antes del debut

La homologación del nuevo combustible sostenible todavía no está garantizada y los equipos con motor Mercedes podrían comenzar la temporada con una mezcla provisoria.

A poco más de dos semanas para el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, un inconveniente reglamentario encendió señales de alerta en Alpine y en el resto de las escuderías que utilizan motores Mercedes. La homologación del nuevo combustible sostenible exigido por la FIA aún no está confirmada y el tiempo apremia de cara al Gran Premio de Australia.

Leé también Franco Colapinto sumó más de 140 vueltas en Bahréin y dejó señales alentadoras para Alpine
(Foto: AlpineF1Team/IG)
image

El campeonato abrirá su calendario del 6 al 8 de marzo en Melbourne, pero la transición hacia el nuevo reglamento técnico no está exenta de complicaciones. La categoría dejó atrás los combustibles fósiles y adoptó mezclas sostenibles como parte central de la normativa 2026. Sin embargo, el proceso de certificación se volvió más riguroso y complejo que en temporadas anteriores.

Hasta 2025, el procedimiento era relativamente ágil: los fabricantes enviaban una muestra a un laboratorio británico afiliado a la FIA y, en pocas semanas, obtenían la aprobación. Ahora, la federación delegó la verificación en la empresa británica Zemo, que no solo analiza el producto final sino toda la cadena de producción.

Por qué el nuevo sistema de homologación genera incertidumbre

El nuevo esquema implica una auditoría integral. Zemo inspecciona cada etapa del proceso, revisa proveedores y examina la composición molécula por molécula para garantizar que el combustible cumpla estrictamente con los criterios de sostenibilidad fijados por la FIA. El objetivo es asegurar que la nueva era de la F1 esté alineada con estándares ambientales exigentes.

Este cambio metodológico extendió los plazos y elevó el nivel de exigencia. En consecuencia, los proveedores deben completar un recorrido más detallado antes de recibir el visto bueno definitivo.

Qué equipos pueden verse afectados en Australia

En este contexto, Petronas, proveedor de Mercedes, trabaja contrarreloj para lograr la certificación antes del viaje a Australia. Si la aprobación no llega a tiempo, el reglamento contempla una alternativa: utilizar una mezcla provisoria compuesta únicamente por elementos previamente homologados.

Los equipos que podrían verse alcanzados por esta situación son Mercedes, McLaren, Williams y Alpine, todos usuarios de la unidad de potencia alemana. Por el momento, no hubo comunicados oficiales que aclaren el estado del trámite, lo que alimenta la incertidumbre en el paddock.

Cómo impacta este escenario en Franco Colapinto

Para Alpine, la situación representa un factor adicional de presión. Y para Franco Colapinto, que se prepara para su debut como piloto titular del equipo, el contexto suma tensión en la antesala del inicio del campeonato.

Cualquier contratiempo técnico puede alterar la planificación y condicionar el arranque de la temporada. La FIA, sin embargo, ya dejó claro que no flexibilizará los controles: la implementación del combustible sostenible es una bandera innegociable en esta nueva etapa de la Fórmula 1.

Con 17 días por delante hasta el semáforo verde en Melbourne, la cuenta regresiva corre tanto en la pista como en los laboratorios.

